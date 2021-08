Gasly en Tsunoda blijven in 2022 bij AlphaTauri vanwege gebrek aan alternatieven

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van plan om volgend seizoen dezelfde coureurs te behouden en zegt dat er geen alternatieven zijn. Het team van Tost ging het seizoen van 2021 in met een nieuw duo: Pierre Gasly blijft, maar rookie Yuki Tsunoda verving Daniil Kvyat als zijn teamgenoot.

Er zijn maar weinig teams op de grid die vaker van coureursduo veranderen dan het zusterteam van Red Bull Racing, maar Tost ziet het volgend seizoen niet meer gebeuren. In gesprek met motorsport-total.com zei hij: "Ik hoop dat we volgend jaar met Pierre en Yuki zullen blijven racen. Ik zie namelijk ook geen alternatieven voor ons."

Als ze zouden besluiten om dingen te veranderen of gedwongen worden om een andere coureur te nemen, bijvoorbeeld als Red Bull Racing Gasly zou contracteren, zouden Alex Albon evenals F2 en Red Bull Academy-trio Liam Lawson, Juri Vips en Jehan Daruvala allemaal logische kanshebbers zijn voor een stoel bij AlphaTauri.

Desalniettemin ziet Tost geen van hen, of enige andere coureur die realistisch gezien zou kunnen aansluiten als potentiële alternatieven voor zijn huidige duo.

"Ik zie ook geen alternatieven. Pierre doet fantastisch werk en Yuki is een debutant en doet goed werk. Hij moet gewoon ervaring opdoen en veel leren, maar dat is niets bijzonders. Dat is logisch met een jonge coureur."