Rosberg: "Verstappen moet kampioenschap in het achterhoofd houden"

Nico Rosberg vindt dat Max Verstappen zich sterk opstelt sinds die dramatische Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen likte zijn spreekwoordelijke wonden en wil vooral vooruit kijken nadat hij dit weekend aangaf de talloze vragen over zijn aanvaring met zijn titelrivaal inmiddels wel beu te zijn. Tipje van Rosberg: denk

"Max heeft alles redelijk correct gedaan. Natuurlijk is hij altijd hyper-agressief. Dat is duidelijk. Als hij dan verder gaat aan iemand anders Als je een coureur raakt die ook nog eens heel agressief is, dan is de kans op een aanrijding erg groot."

Rosberg vond het "briljant" hoe Verstappen de verdediging voordat Hamilton hem raakte in Copse.

"Hij rijdt naar het midden - net genoeg dat Lewis er niet omheen kan en duwt Lewis dan zo ver naar binnen dat hij op de vuile lijn moet komen en een extreem scherpe hoek voor de bocht heeft. Bovendien heeft Verstappen nog genoeg tijd om naar buiten te trekken zodat hij de grotere radius heeft en veel meer snelheid in de bocht kan nemen", analyseert Rosberg die het ongeval beziet als een klassiek race-ongeluk.

"Dat is nou net het resultaat als beide coureurs tot het uiterste gaan en elkaar hyperagressief bevechten."

"Max laat geen ruimte voor fouten, zit absoluut op de limiet. Lewis heeft zijn lesje geleerd en is extra conservatief, gaat te ver naar binnen. Het brengt hem wat verder naar buiten dan normaal en dat leidt tot contact. Het is een spel over Millimeters , wanneer deze twee maten elkaar tot het uiterste bevechten. Helaas gebeurde het zelfs in het gevaarlijkste deel van de baan. "



De spanning is om te snijden in het kampioenschap. Rosberg denkt dat Verstappen zich meer op de lange termijn moet richten. "Max moet dat in de toekomst misschien wat meer in zijn achterhoofd hebben dat hij strijdt voor het wereldkampioenschap. Want dat is nu een heel andere situatie voor hem."