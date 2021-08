Fernando Alonso: "Max en Lewis gaan nog vaker crashen"

Er is veel over gezegd en geschreven en ook de meningen in het F1-paddock verschillen gigantisch. Diverse coureurs hebben zich meerdere malen uitgesproken over het incident met Lewis Hamilton en Max Verstappen, en na de Grand Prix van Hongarije, waarbij Mercedes-coureur Valtteri Bottas twee Red Bulls uitschakelde, werd er opnieuw gesproken over de incidenten en de verharde titelstrijd.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso werd ook gevraagd naar zijn mening en hij denkt dat dit nog maar het begin is van de strijd om het kampioenschap. Alonso maakte zelf mee hoe het destijds eraan toe ging toen hij in gevecht was met Michael Schumacher.

De Spanjaard verwacht nog meer vuurwerk in de tweede helft van het seizoen: "Ik had die crash in Silverstone wel verwacht, ik stond er in ieder geval niet van te kijken. Ik denk ook zeker niet dat dit de laatste keer is, die twee gaan samen nog wel vaker van de baan en crashes zijn niet uit te sluiten."

"Ik denk dat het normaal is. Ze strijden voor het kampioenschap, ze geven elkaar geen meter en het zal meerdere keren gebeuren. De titelstrijd verhard en ook de media-aandacht groeit voor Max en Lewis."