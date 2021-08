Bottas manager Hakkinen: "Hij krijgt niet de credits die hij verdient"

Mika Hakkinen vindt dat zijn landgenoot Valtteri Bottas niet genoeg waardering krijgt voor zijn werk als Mercedes-coureur. Bottas kwam in 2017 bij het team en verving Nico Rosberg, die enkele dagen na het winnen van het wereldkampioenschap 2016 met pensioen ging.

Sindsdien is zijn vorm voldoende om ervoor te zorgen dat Mercedes elk seizoen het constructeurskampioenschap wint, hoewel hij nog nooit teamgenoot Lewis Hamilton uit heeft kunnen dagen om de titel bij de coureurs.

Dit seizoen zijn de bijdragen van Bottas misschien wel belangrijker dan ooit, met Mercedes dat nu een kleine voorsprong heeft op Red Bull Racing in de constructeurskampioenschap, terwijl Hamilton net de leiding heeft overgenomen van Verstappen in het WK coureurs.

Pleidooi Hakkinen

Bottas zoekt ondertussen nog naar een eerste overwinning in 2021, maar Hakkinen vindt dat eventuele kritiek op Bottas zijn werk in het Mercedes-team niet doordacht is.

“Ik weet hoe het is om het op te nemen tegen de beste coureur van een generatie – in mijn geval Ayrton Senna – en om mijn hele carrière met zeer sterke teamgenoten te hebben gewerkt. Van Johnny Herbert tot Martin Brundle, Mark Blundell tot Nigel Mansell en natuurlijk David Coulthard. Geen van hen was een trage coureur. Allemaal zeer snelle, toegewijde en capabele Formule 1-coureurs", zo schrijft Hakkinen in Autosport.

“Het is heel makkelijk om te praten over iemand die wereldkampioen is, altijd wint, en om vervolgens zijn teamgenoot te bekritiseren. Het is een makkelijke vergelijking, maar wel één die het grote plaatje vermijdt van hoe het is om de helft van een kampioenschapswinnend team te zijn. Ik heb twee wereldkampioenschappen gewonnen, mede omdat 'DC' zo'n sterke teamgenoot was."

"Mensen vragen me altijd naar het moment dat ik sneller kwalificeerde dan Ayrton tijdens mijn eerste race bij McLaren, hoewel niet veel mensen Valtteri zullen vragen naar de 17 keer dat hij sneller was dan Lewis tijdens de kwalificaties. Om de een of andere reden werd mijn prestatie als moeilijk beschouwd, terwijl het makkelijk is als je in een Mercedes rijdt."

“Voor elk team dat ernaar streeft om een ​​WK-winnende prestatie vast te houden, is de mate van harmonie en focus binnen de line-up van de coureurs een belangrijk ingrediënt. Het is een van de redenen waarom ik er zeker van ben dat Valtteri meer lof verdient voor het werk dat hij heeft gedaan."

Contract 2022

Met de gloednieuwe, radicaal gewijzigde auto's die voor 2022 op komst zijn, is Hakkinen van mening dat Mercedes de positieve communicatie en sfeer nodig heeft die de samenwerking tussen Hamilton en Bottas met zich meebrengt om het meeste uit deze nieuwe regelgeving te halen.

"Dit teamwerk tussen coureurs is zo'n belangrijk aspect voor een topteam. Mercedes weet als geen ander wat er kan gebeuren als twee coureurs met elkaar vechten op een manier die destructief kan zijn. Een deel van Valtteri's taak sinds hij bij hen kwam, was om naast Lewis te werken, zo hard mogelijk te pushen, maar de communicatie beter te laten verlopen. Het creëren van een positieve sfeer in het team en in dezelfde richting te denken is een essentiële kwaliteit."

"Het is belangrijk als je het dominante team bent, maar het wordt cruciaal als je zware concurrentie hebt of, zoals in 2022 zal gebeuren, een geheel nieuwe reeks voorschriften arriveert. Regelgeving die erop gebaseerd is dat de twee coureurs harder dan ooit werken om het team een ​​solide basis te geven om vanuit te werken", zo is Hakkinen overtuigd, die tevens het management doet van Valtteri Bottas.