Fikse regenbuien in Hongarije - wat kan Verstappen in de regen?

De regen in Hongarije is dan eindelijk gevallen. Op het circuit de Hungaroring is momenteel de Formule 3-race bezig, al is die tijdelijk achter de Safety Car begonnen. Voor de race begon heeft het flink geregend en ook tijdens het begin vallen er flinke druppels.

De regen zal straks wegtrekken, om vervolgens weer terug te komen. Het zal volgens de meteorologen rond 14:00 weer beginnen met regenen, wat betekent, dat de Formule 1-race op een nat circuit zal worden verreden.

Verstappen

De vraag is uiteraard wat Max Verstappen in de regen kan uitvoeren op het circuit in Hongarije. Van de Nederlander is bekend dat hij zeer goed in de regen kan racen, net als concurrent Hamilton die van pole position start.

De afstelling van de wagen zal een rol gaan spelen, net als de hoeveelheid regen maar nog belangrijker, de temperatuur van het asfalt. Gisteren liep dat op tot boven de 61 graden, iets dat nog nooit in de geschiedenis van de F1 is gebeurd voor zover men zich kon herinneren. Door de hoge temperaturen van zowel omgeving als asfalt kan het echter ook zeer snel opdrogen.

De teams mogen in dat geval wel wisselen naar een regenband, welke ze dan kiezen, is aan de teams zelf. Het weerbericht staat hieronder: