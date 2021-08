Eerlijkheid Toto Wolff staat ter discussie in F1-paddock

Toto Wolff is vanwege zijn rol als teambaas bij Mercedes ieder weekend in de media te vinden. Als opperhoofd van het belangrijkste en meest winnende F1-team van de afgelopen 8 jaar wordt hem ieder GP-weekend het hemd van het lijf gevraagd.

Nu Mercedes al enkele jaren met Red Bull Racing en dus Max Verstappen in gevecht is letten ook meer mensen, voornamelijk uit Nederland, meer op de uitspraken van Wolff. Inmiddels is duidelijk dat die uitspraken met een korreltje zou worden genomen en dat hij Mercedes graag in de underdog positie drukt.

De Oostenrijker is zeker dit jaar niet populairder geworden onder de Nederlandse F1-fans, maar ook in de paddock zet men grote vraagtekens bij zijn media optredens en dan vooral de uitspraken die hij doet. Diverse collega's op de F1-paddock: "Toto Wolff is altijd een vriendelijke man als je met hem praat, maar hij bedrijft vooral politiek. Achter elke uitspraak zit tegenwoordig een politieke gedachte, zeker als het in zijn eigen voordeel uitpakt."

Een andere buitenlandse collega: "Wolff was altijd al zo alleen komt de ware aard nu naar boven de laatste weken, die komt ineens bloot te liggen. Ik vind het een hielenlikker pur sang. Hij doet alles om bij iedereen een wit voetje te halen. Het is een gladde manager, alleen presenteert hij zichzelf op een nette manier en veel mensen trappen erin."