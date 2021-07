Stroll na tweemaal P10 in vrije trainingen: ''Het is een goede start van het weekend''

Aston Martin-coureur, Lance Stroll, is tevreden met de start van het weekend in Hongarije. De Canadees wist zich op de vrijdag tweemaal een tiende tijd neer te zetten en hoopt deze goede lijn door te zetten.



Makkelijk zal het niet worden door de sterke concurrentie. ''Het lag tussen de teams erg dichtbij elkaar. Dat was ook te verwachten hier'', zei Stroll na afloop van de tweede vrije training.



Er is nog veel werk aan de winkel, maar er was ook ruimte voor de 22-jarige coureur om te genieten. ''Het is altijd leuk om hier te rijden en ben daarom blij om terug te zijn. We hebben veel geleerd vandaag - met name over de banden. Er was veel slijtage in de lange stints in VT2, wat wel vaker is in Hongarije. We gaan er goed nakijken, want de banden en strategie kunnen veel invloed hebben hier.''



Ondanks dat de bandendegratie nog niet onder controle is, lijkt Stroll veel zelfvertrouwen te hebben in de bolide. ''Ik voelde mij goed in de auto over een snelle ronde. maar er zijn altijd wel verbeterpunten. Het is een goede start van het weekend en ik kijk uit naar de kwalificatie van morgen. Het kan erg opwindend worden als we ook nog eens regen krijgen.''



De Canadees voelt zich vaak als een vis in het water met natte baanomstandigheden. In 2020 pakte Stroll in wisselende weercondities verrassend de poleposition in Turkije voor Max Verstappen. Tijdens zijn debuutseizoen in de Williams pakte hij in de stromende regen op Monza een derde startplek.