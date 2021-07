Imola wil ook ná coronapandemie vaste prik blijven op de F1-kalender

Imola wil een meerjarige deal sluiten om weer vaste prik op de F1-kalender te worden: met of zonder pandemie. De baan waar vroeger steevast de Grand Prix van San Marino werd verreden, bood de Formule 1 onderdak ten tijden van de wereldwijd om zich heen grijpende covid-pandemie. Niet alleen vorig jaar, maar ook in 2021 sleept de pandemie zich nog altijd voort, en biedt de republiek solaas bij het organiseren van een Formule 1 Grand Prix die op korte termijn werd overeen gekomen.

Ook dit jaar vond de F1 zijn toevlucht in het 61 vierkante kilometer grote landje San Marino.

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari wil nu ook in de toekomst een vaste prik zijn op de F1-kalender, of er zich nu een pandemie voortsleept of niet. De baan was tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de F1-kalender aanwezig als Grand Prix van republiek San Marino.

Imola wil meer dan gatenvuller zijn

Het legendarische asfalt verdient meer dan allen maar te dienen als gatenvuller vanwege de pandemie, meent naast de regionale nu ook zelfs Italiaanse politiek. Dat beweert althans de president van de regio Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Hij geeft toe inderdaad te mikken op een volledige terugkeer op de jaarlijkse wereldwijde F1-agenda.

De president van de regio zegt dat het doel is om volgend jaar weer een volwaardige Grand Prix te organiseren, maar dan moet het een race zijn mét publiek op de tribunes, zo stelt Bonaccini.

"Ik denk aan hoe het zou zijn geweest met het publiek", vertelde hij aan de krant Il Resto del Carlino.

"We hopen het wereldkampioenschap hier naar huis te kunnen halen met daarbij een gevaccineerd publiek, voor een aantal jaren, misschien drie. Het is een sociaal-, gezondheids- en gemeenschapsproblemen waar wij steeds beter in worden."

Geen miljoenen, geen handtekening

Tegelijkertijd is het een feit dat er nog geen handtekening op papier staat voor een dergelijke meerderjarige overeenkomst tussen de F1 en de organisatoren in Imola.

De president kijkt dan ook al een aantal maanden veelvuldig naar zijn telefoon. Tevergeefs.

"Ik wacht tot ze mij bellen om de deal voor de komende jaren te sluiten."

Top heden is hij dus nog niet gebeld, vertelt de San Marines politicus in de krant.

'Attent'

Volgens geruchten zou de F1-wereld wel zin hebben om weer jaarlijks terug te keren naar het legendarische asfalt in de voormalige enclave, omringd door Italiaans grondgebied. De jaarlijkse 23 miljoen euro die benodigd zou zijn voor het organiseren, zou echter de bottleneck zijn, zo wordt gedacht.

"Niet iedereen is zo attent als de (Italiaanse) minister Luigi di Maio", zei Bonaccini.

"Zelf had ik mijn twijfels, maar ik begrijp dat hij de komende jaren elk jaar de miljoenen euro's wil neertellen", onthulde hij.

"Hij wil dat de F1 nog jaren in Imola blijft, omdat de Grand Prix ook is gewijd aan 'Made in Italy' en niet alleen aan Emilia-Romagna."