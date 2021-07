Autosport TV-gids: Bekvechten voorbij, we gaan weer racen!

De clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton heeft veel losgemaakt. Red Bull Racing en Mercedes konden elkaar niet luchten in de afgelopen twee weken. Nu Red Bull het hoger beroep tegen de straf van Hamilton heeft verloren, kan er eindelijk weer een streep worden gezet onder deze saga. Het bekvechten is voorbij, we gaan weer racen. Naast de Formule 1 is nog meer autosport op tv. Hieronder de belangrijkste klasses.

Formule 1

De koningsklasse vervolgt het kampioenschap in Hongarije. Op de Hungaroring in Boedapest begint het F1-veld aan de elfde Grand Prix van het seizoen. Deze race is tevens de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Max Verstappen heeft na een nulscore in Groot-Brittannië nog maar acht punten over van de voorsprong. Kan de Nederlander de teleurstelling van vorig F1-weekend omzetten in een overwinning? Of deelt Hamilton en Mercedes opnieuw een tik uit?

De Grand Prix was de eerste race in Oost-Europa voor het wereldkampioen Formule 1. Het werd voor het eerst georganiseerd in 1986 tijdens de Koude Oorlog. Dat was vrij bijzonder omdat Europa verdeeld was in een Westelijk (kapitalisme) en Oostelijk gedeelte (communisme). De onzichtbare grens tussen beide kanten werd het IJzeren Gordijn genoemd. Nelson Piquet was de allereerste overwinnaar in de Williams-Honda.

Overigens was er in 1936 al een GP in Hongarije, maar toentertijd was er nog geen officieel kampioenschap. Tazio Nuvolari won de wedstrijd. De race was in Népliget Park in Boedapest.

Zaterdag 30 juli

VT3: 12.00 uur, Ziggo Sport / F1TV

Kwalificatie: 15.00 uur, Ziggo Sport / F1TV.

Zondag 01 augutus

Grand Prix Hongarije: 15.00 uur, Ziggo Sport / F1TV

Formule 3: Dennis Hauger fier aan kop

In het voorprogramma van de Formule 1 gaan de talenten van de Formule 3 proberen om zich weer in de kijker te rijden. De naam Dennis Hauger springt vooralsnog uit het oog. De Red Bull junior leidt het kampioenschap met een ruime marge en is de man in vorrm. Bij de vorige ronde scoorde de Noor een eerste, tweede en een derde plaats. De Prema Racing-coureur is op Hongarije opnieuw de grote favoriet.

De snelste coureur van de kwalificatie in Boedapest was Arthur Leclerc, broertje van F1 -en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hauger kwam 0.089 te kort.

De snelste twaalf van de kwalificatie staan bij de eerste sprintrace omgedraaid op de grid. De beste 12 van de sprintrace staan dan weer omgedraaid bij de start van de tweede sprintrace. Voor de hoofdrace bepaalt de kwalificatie van vrijdag de startopstelling

In de sprintraces kan de winnaar maximaal 15 punten verdienen en voor de hoofdrace 25 punten. De snelste ronde geeft twee punten, mits je ook een puntenfinish bemachtigd.



Tussenstand

1. Dennis Hauger - 117

2. Frederik - Vesti - 74

3. Jack Doohan - 72

4. Oli Caldwell - 70

5. Victor Martins - 66

24. Tijmen van der Helm - 0



Zaterdag 30 juli

Sprintrace 1: 10.35 uur, Ziggo Sport / F1TV

Sprintrace 2: 17.55 uur, Ziggo Sport / F1TV



Zondag 01 augutus

Hoofdrace: 10.45 uur, Ziggo Sport / F1TV



Porsche Supercup: Is Larry ten Voorde nog te stoppen?

Twee keer de zege, een keer derde. Dat zijn de resultaten van koploper Larry ten Voorde. De regerend kampioen lijkt op weg naar zijn tweede titel in de Porsche Sup. Op de Hungaroring hoopt de Team GP Elite coureur weer op het hoogste treetje te staan. Toch kan één minuscuul foutje het kampioenschap op zijn kop zetten. Jaxon Evans ligt namelijk op de loer om toe te slaan.

Tussenstand

1. Larry ten Voorde - 67

2. Jaxon Evans - 55

3. Dorian Boccolacci - 36

4. Leon Köhler - 36

5. Christopher Zöchling - 30

12. Max van Splunteren - 12

13. Jesse van Kuiijk - 12

18. Lucas Groeneveld - 4

27. Daan van Kuijk - 0

Zondag 01 augutus

Race: 12.10 uur, Ziggo Sport / F1TV

Maar er is meer!

W Series met Beitske Visser in actie. Kan de Nederlandse zich weer mengen aan de kop van het veld en de Britse overmacht doorbreken in dit vrouwelijke kampioenschap.

Zaterdag 30 juli

Race 1: 16.15 uur, Ziggo Sport Racing