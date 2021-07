Max Verstappen richt vizier vóóruit: "Voel mij goed, klaar om weer te racen"

Max Verstappen richt zijn vizier op de komende Grand Prix van Hongarije, na zijn zware crash op Silverstone. De Nederlander laat weten zich goed te voelen en hij is blij dat hij vrijdag weer kan instappen tijdens de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring.

Dat laat de Nederlander weten via zijn website Verstappen.com. Max Verstappen vertelt: “Ik ben blij dat ik dit weekend weer de baan op kan in Hongarije, vooral na het laatste raceresultaat. Ik was natuurlijk een beetje gekneusd, maar dat is normaal na zo'n grote impact, maar ik train en voel mij goed."

Digitale race

Verstappen nam deel aan een lange afstandsrace in de digitale racewereld. De Limburger ziet dat als een goed teken dat hij er nu weer klaar voor is om komend weekend plaats te nemen achter het echte racestuur.

Verstappen: " Ik heb deze week een 24-uurs simrace gereden en het was een goede test om te zien hoe mijn lichaam zou reageren als ik lange tijd in één houding en achter schermen zat. Ik voel mij helemaal prima en ben positief gestemd richting het weekend. Ik ben er absoluut klaar voor om weer te racen.”

Na de crash werd Verstappen voor extra controles naar het ziekenhuis in Coventry gevlogen, en daardoor kon hij zijn verhaal niet doen in de media over zijn visie op het ongeval dat het gevolg was van contact met Lewis Hamilton.

Mediahype

Verstappen laat nu weten: "Ik heb niet veel te zeggen over de mediahype en om eerlijk te zijn heb ik geen zin om mij daar mee bezig te houden. Ik weet wat er op Silverstone is gebeurd terwijl ik in de auto zat en natuurlijk kijk ik er op een bepaalde manier tegenaan hoe mijn race is geëindigd, maar nu concentreer ik mij erop om ervoor te zorgen dat wij op de baan het maximale eruit gaan halen, zodat wij eerste blijven in het kampioenschap."

"Red Bull Racing regelt officiële kant van de zaak"

Hij vervolgt: "Het Red Bull Racing-team kan de officiële kant van de zaak regelen en alles wat na de crash moet worden onderzocht, maar mijn taak is hetzelfde als altijd: het beste uit mijzelf halen en proberen te winnen op zondag. Ik geniet van Hongarije als circuit en laten we hopen dat er wat minder actie is op weg naar de startgrid, aangezien de monteurs vorig jaar een soort wonder hebben verricht om mijn auto nog gereed te krijgen voor de race!”