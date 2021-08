Komend weekend staat de Grand Prix van België voor de deur, hoogste tijd om eens een rondje over het circuit te rijden.

In de nieuwe 2021-game van de Formule 1 staan alle circuits van dit seizoen op de kalender in de game. Hier kan je onder andere Zandvoort, Monza en ook Spa Francorchamps selecteren. Max Verstappen mag ditmaal achter het stuur duiken en neemt je mee over het circuit: