Ziggo Sport houdt tv-rechten IndyCar en Formule E binnenboord

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Ziggo Sport heeft het contract voor het uitzenden van de IndyCar en Formule E verlengd.



Met het wegvallen van de Formule 1 zal de zender rondom de IndyCar-wedstrijden flink gaan uitpakken. Dit is ook mede te danken aan de prestaties van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in deze Amerikaanse klasse. In het weekend van de Indy 500 was daar al een voorproefje van te zien met een uitgebreide voor -en nabeschouwing.



De contractverlenging met de Formule E komt ook niet uit de lucht vallen. In deze klasse zijn Nyck de Vries en Robin Frijns actief en doen het daar meer dan behoren. In het huidige seizoen staan beide coureurs zelfs één en twee in het kampioenschap en is er een grote kans aanwezig dat één van beide als eerste Nederlander een FIA-wereldkampioenschap wint.