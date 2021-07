Domenicali denkt niet dat gevecht Hamilton - Verstappen gevaarlijk ontspoort

F1-baas Stefano Domenicali maakt zich geen zorgen dat het seizoen 2021 zal leiden tot meer gevaarlijke controversiële confrontaties tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in hun strijd om de wereldtitel.

F1-racedirecteur Michael Masi van de FIA verbiedt teambazen om persoonlijk beklag te komen doen of lobby's te starten door de race-stewards te bezoeken tijdens de race. Nadat Toto Wolff zich bij de stewards meldde, voelde ook Horner in Silverstone behoefte om zijn kant van het verhaal te doen bij de race-stewards.

Red Bull's Horner zei dat hij dat puur deed vanwege zijn Mercedes-tegenhanger Wolff die zich als eerste meldde bij de officials van de FIA.

"Tijdens de zestien-en-een-half seizoen dat ik teambaas ben, ben ik nooit midden in een race of sessie de kamer van de stewards binnengelopen", schreef Horner afgelopen weekend in een column op de website van Red Bull Racing.

Horner zei dat hij Wolff naar de stewards zag marcheren op de tv-feed, wat hij vergeleek met "proberen te lobbyen bij een jury terwijl ze hun definitieve oordeel vellen".

Horner: "Dus ik ging er naar toe omdat geen van ons beiden daar zou moeten zijn omdat het niet gepast was voor iemand om zich te bemoeien terwijl het besluitvormingsproces aan de gang was."

Horner vervolgt: "Het staat ook gedetailleerd in de sportcode dat dit niet acceptabel is en ik ben nu blij om te zien dat de FIA ​​heeft verduidelijkt dat dit soort lobbyen in de toekomst niet zal worden getolereerd."

Het onderzochte incident wees uit dat Max Verstappen's crash het gevolg was van het agressieve rijgedrag van Lewis Hamilton. Nadat Hamilton Verstappen van de baan tikte kwam de Limburger met een zijdelingse impact van 51G-crash tot stilstand in de bandenstapels buiten Copse Corner. F1-baas Domenicali is niet bang dat dit een voorbode is voor de rest van de strijd om het wereldkampioenschap in 2021.

"Integendeel," stelt de Italiaan in La Gazzetta dello Sport, "Ik ben blij om een ​​kampioenschap te zien waar de hoofdrolspelers hun suprematie willen demonstreren. Het feit dat er zo'n sportieve spanning is, maakt deel uit van het spel", zei Domenicali. "Wij hebben het over teams en coureurs die zelfs de sterkste emotionele momenten aankunnen."

Domenicali vervolgt: "Maar natuurlijk hoop ik dat er tot de laatste bocht zwaar bevochten races zullen zijn, maar dat dergelijke situaties niet meer zullen gebeuren."