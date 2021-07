"Nyck de Vries maakt kans om George Russell te vervangen bij Williams"

Volgens autosport.com maakt Nyck de Vries kans om George Russell te vervangen bij Williams, in het geval Russell zou worden gepromoveerd naar Mercedes volgend jaar.

Dat schrijft het medium na een gesprek met Toto Wolff tijdens de E-Prix van Londen. In de elektrische tegenhanger van de Formule 1 - die werd bijgewoond door Toto Wolff - klom Nyck de Vries op van de negende plek naar de tweede positie. De Nederlander komt uit voor Mercedes in de Formule E en leidt daar nu het kampioenschap.

Ook de Belg Stoffel Vandoorne komt uit in de Formule E voor Mercedes. Hij zou eveneen op het lijstje van kanshebbers staan om Russell te vervangen bij Williams. Vandoorne zou goed door één deur kunnen met de baas van het Williams F1-team Jost Capito.

Volgens Toto Wolff zouden zowel De Vries als Vandoorne het verdienen om (terug) naar de Formule 1 te komen.

Wolff wordt door autosport.com geciteerd: "Beiden hebben de meest belangrijke opstap-series gewonnen. Stoffel was destijds in een lastige houdbare situatie bij McLaren. Zij verdienen allebei om in de Formule 1 te rijden en ik hoop heel erg dat zij hun weg terug weten te vinden."

Tegelijkertijd zegt Wolff dat hij zich voor Mercedes "geen andere coureurs zou kunnen wensen" in de Formule E. "Maar ik zou geen enkele coureur in de weg willen staan als zij de kans hebben om in de Formule 1 te kunnen rijden", voegt hij toe.

Nyck de Vries wordt door autosport.com gevraagd te reageren op de geruchten dat hij grote kans zou maken om bij Williams in de Formule 1 te kunnen rijden volgend seizoen.

De Vries antwoordt: "Ik las dat gerucht ook en het was voor mij waarschijnlijk net zo'n grote verrassing als voor jou. Ik ben heel erg gelukkig met Mercedes in de Formule E en dit is waar ik succesvol wil worden. Wat er in de toekomst gebeurt op de lange of middellange termijn, dat weet ik niet.