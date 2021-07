Mercedes heeft hun 2022 bolide inmiddels in de windtunnel

De auto van Mercedes voor 2022 is volgens baas Toto Wolff niet langer een 'baby' achter de schermen in Brackley.

"Het is een peuter die zijn eerste stappen zet in de windtunnel", vertelde hij aan RTL, "waar we kunnen beginnen in te schatten waar het naartoe gaat."

Terwijl de ontwikkeling van de 2021-auto werd afgebouwd, richtte het team zich op de bolide voor volgend jaar. De auto's moeten in 2022 voldoen aan radicaal andere reglementen en dus moesten ontwerpers weer vanaf nul beginnen met een blanco papier. Inmiddels heeft Mercedes achter de schermen hun bolide dus in de windtunnel staan.

"Wij zullen ons ontwikkelen tot februari voor de specificatie die dan volgend jaar aan het begin van het seizoen op de baan zal zijn", onthulde Wolff.

De komende tijd wordt er volgens Wolff hard gewerkt om de bolide op snelheid te brengen. "Tussen nu en dan, qua prestaties, kan het een paar seconden (per ronde) zijn."

Balans vinden tussen 2021 en 2022

Mercedes geeft de titel voor 2021 echter niet op. Het is wel moeilijk om de juiste balans te vinden tussen het sneller maken van de auto van dit seizoen en de auto voor volgend jaar, erkent Wolff.

"Er is geen gouden regel. We zijn enige tijd geleden gestopt met de ontwikkeling. De Silverstone-upgrade is twee maanden geleden gefabriceerd en getest in de windtunnel."

Red Bull lijkt Mercedes te hebben ingehaald

Inmiddels lijkt Red Bull Racing Mercedes te hebben ingehaald wat betreft de ontwikkeling van de auto van 2021. Mercedes zou niet langer favoriet zijn. Volgesn Wolff voelt dat "niet abnormaal aan".

"Wij wisten dat de afgelopen zeven jaar buitengewoon waren", voegde de Oostenrijker eraan toe.

"Het is een test. Wij zijn nu de uitdagers. We moeten ons weer omhoog werken", vertelt Wolff aan de Duitse TV-zender.

Plannen aangepast

Wolff zegt dat de regelwijzigingen tussen 2020 en 2021 "onze plannen hebben gedwarsboomd". Mercedes was aanvankelijk van plan om dit jaar slechts kleine ontwikkelingen door te voeren, zodat het team zich het hele seizoen volledig op 2022 kon concentreren. Nu Red Bull de overhand had, moest er toch weer wat meer aandacht worden besteed aan de huidige W12 waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit jaar aan de starts verschijnen.

"Misschien hadden we het kunnen vermijden of hadden we het anders kunnen beoordelen. Maar het is wat het is. Nu gaan we vechten om het wereldkampioenschap zo lang mogelijk open te houden en ervoor te zorgen dat we de komende jaren competitief zijn."

Fouten bij Mercedes

Wolff geeft toe dat de situatie betekent dat Mercedes een aantal duidelijke fouten maakt."Ik denk dat de fouten die we hebben gezien ongebruikelijk waren", stelt hij. "Het kan zijn dat we de afgelopen jaren altijd een marge hadden. De fouten waren allemaal heel verschillend - menselijke fouten, waarbij we misschien iets wilden bereiken dat onze apparatuur niet kon, of we hebben verkeerd berekend", zei Wolff.

"Nu liggen wij net achter"

"Wij zijn natuurlijk langzamer. Vorig jaar lagen wij gemiddeld een seconde voor in goede races, maar nu staan ​​we net achter. En als je een langzamere auto hebt, moet je compenseren of soms overcompenseren. En dat is verkeerd", legde hij uit.

Vechten voor het kampioenschap

"Want aan het eind van de dag zullen de coureur en het team dat het meeste uit hun pakket haalt, winnen - zonder dat ze over deze lijn gaan. Anders maak je altijd deze fouten. Het is een les. Dat zullen we niet vergeten. Nu vechten we voor het kampioenschap."