Ecclestone vond straf Hamilton te mild: "Hij speelde poker en ging all-in"

Bernie Ecclestone heeft zich aangesloten bij degenen die vinden dat Lewis Hamilton strenger had moeten worden gestraft voor zijn botsing met titelrivaal Max Verstappen op Silverstone.

Vooraf aan de clash tussen Verstappen en Hamilton werd Hamilton al geconfronteerd met de woorden van Ecclestone dat Hamilton niet meer "de racer is die hij was".

Na de Britse Grand Prix is Ecclestone met zijn vrouw en zoontje Ace aan het zeilen voor de Kroatische kust. Het weerhoudt de Britse voormalig F1-baas er niet van om zijn ongezouten mening te geven over de aanrijding tussen Verstappen en Hamilton.

"De acties van Lewis verrasten mij niet", vertelde Ecclestone aan de doorgewinterde F1-correspondent Roger Benoit. "Na vijf nederlagen was hij in een diepe mentale depressie beland en miste hij de nodige concentratie", zei Ecclestone.

"En aangezien Max altijd keihard is, speelde Hamilton poker en hij ging all-in", vertelde hij aan de krant Blick.

Ecclestone is nogal kritisch over het besluit van de stewards om slechts een tijdstraf van 10 seconden op te leggen voor het incident waarbij Max Verstappen kort in het ziekenhuis lag.

"Wat je zou kunnen doen, is de twee beste coureurs loslaten en dan praten over een race-ongeluk", zei hij.

"Straf Hamilton een grap"

"Maar als ze denken dat het gevaarlijk was, dan is een straf van 10 seconden een grap. Ik had zeker een straf van 30 seconden gegeven."

Uiteindelijk denkt Ecclestone dat de situatie behoorlijk in het voordeel van Lewis Hamilton is geëindigd, aangezien Hamilton nu nog slecht acht WK-punten tekort komt op de Nederlander.

"Hamilton nu weer favoriet voor titel"

"Wij kunnen niet in hun hoofd kijken, maar voor mij is Hamilton nu weer de favoriet in het kampioenschap. Een tijdje geleden verlengde Lewis alleen zijn contract tot 2023 omdat hij de titel zag wegglippen. Maar nu komt zijn achtste titel weer in zicht. Dat is de enige reden waarom hij er nog is."