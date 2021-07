David Coulthard: "Russell zal het Hamilton lastiger maken dan Bottas nu doet"

David Coulthard denkt dat George Russell het Lewis Hamilton nog wel eens knap lastig kan maken als zij teamgenoten zouden worden bij Mercedes.

Russell is volgens Coulthard in de basis niet persé sneller dan Hamilton, maar op basis van Russells mentaliteit kan hij toch nog wel eens hoge ogen gooien naast Hamilton, meent Coulthard.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet binnenkort besluiten of de teamgenoot van Lewis Hamilton vanaf volgend jaar nog altijd Valtteri Bottas zal zijn, of dat George Russell een kans krijgt bij Mercedes.

De Britse media maken al maanden melding van de mogelijkheid van een volledig Britse line-up bij Mercedes volgend jaar. Volgens geruchten maakt Russell grote kans om als Mercedes-talent te worden gepromoveerd, waarbij de Fin Valtteri Bottas het veld zou moeten ruimen.

"Russell lastiger voor Hamilton dan Bottas"

Volgens Coulthard zou het voor Lewis Hamilton een stuk lastiger worden als Russell inderdaad naast Hamilton komt te racen volgend seizoen. Coulthard zegt: "Wij zagen George's honger en vuur voor het racen toen hij Valtteri raakte in Imola. Hij reageerde daar nogal overdreven op, maar dat is slechts een mening. Wat wij wel zagen, was zijn passie achter het stuur en dat is het soort passie dat hij nodig heeft om Lewis te verslaan."

Mentaliteit kan Russell ver brengen

Volgens Coulthard is Hamilton in de basis sneller dan Russell, zo vertelt hij in gesprek met The Mirror. "Hij gaat Lewis niet verslaan op pure snelheid, Lewis is één van de snelste coureurs, zo niet de snelste coureur van het afgelopen decennium. George heeft volgens mij het talent om die snelheid te evenaren. Dus, hoe gaat hij Lewis verslaan? Hij gaat hem verslaan met die passie, die honger, die mentaliteit van 'je mag dan wel Lewis Hamilton heten, maar als wij de baan op gaan, kan het mij niet schelen wie je bent'. Dat is ook precies wat Max Verstappen doet als hij in de raceauto zit.”