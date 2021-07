F1-baas Ross Brawn: ''We zijn beroofd van een spannende strijd''

F1-baas Ross Brawn geniet van de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar hoopt dat botsingen tussen beide titelkandidaten in de toekomst niet meer voorkomen. Dat zegt de Brit in zijn post-race-column op de officiële F1-website. .

"We zagen de hoofdrolspelers opnieuw wiel-aan-wiel strijden, maar deze keer eindigde het in een botsing, waardoor de race van Max eindigde. Het was een enorme opluchting om hem uit de auto te zien stappen en te zien weg lopen voordat hij naar het ziekenhuis ging voor controles."

Het incident tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië deed veel stof opwaaien. Onder andere de strafmaat was een punt van discussie. Brawn zegt hierover: ''Zoals altijd het geval is in deze zaken, zijn er veel verschillende meningen over goed en fout. Wat duidelijk is, is dat we zijn beroofd van een spannende strijd en niemand wil dat het kampioenschap beslist wordt door crashes en straffen. En zoals in dit geval was er een serieus risico voor beide coureurs.''

De sportief directeur vond het jammer dat het gevecht tussen Hamilton en Verstappen erg kort duurde. "Ze hebben een halve ronde hard tegen elkaar geracet en het was geweldig. Stel je voor hoe de Grand Prix ​​zou zijn als dat de hele race was geweest?"