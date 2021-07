Toto Wolff duwt Bottas richting de uitgang: "Ik wil hem best aan een ander stoeltje helpen"

De toekomst van Valtteri Bottas is één van de meest besproken onderwerpen dit jaar. De vraag die iedereen bezig houdt is of George Russell in mag stappen of dat Bottas nogmaals een jaar mag dienen als tweede coureur achter Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat hij zal doen wat hij kan om Valtteri Bottas in staat te stellen een 'grote toekomst' in de Formule 1 te hebben.

Tweede viool Hamilton

Te midden van overweldigende geruchten dat de Finse coureur zijn stoel zal verliezen aan George Russell voor 2022, prees Mercedes-baas Wolff de rol van Bottas bij het ondersteunen van Lewis Hamilton tijdens het Britse GP-weekend. Bottas zorgde voor een slipstream in de kwalificatie zodat Hamilton een snellere tijd kon rijden, en gehoorzaamde in de race een teamorder.

Wolff vertelde aan de krant Ilta Sanomat: "Valtteri was erg snel in de race. Lewis kwam van achteren met harde banden en zat gewoon in een andere klasse dan alle anderen. Valtteri was de tweede snelste en hielp Lewis. Hij is een geweldige teamspeler met de juiste persoonlijkheid"."

Er wordt echter algemeen aangenomen dat de 31-jarige Bottas momenteel zijn opties voor 2022 afweegt, waarbij Alfa Romeo of Williams zijn beste lijken te zijn.

Hulp voor Bottas

Voorheen was Wolff persoonlijk betrokken bij het management van Bottas' carrière naast Mika Hakkinen en Didier Coton. Vandaag de dag zijn Hakkinen en Coton nog steeds bezig met de toekomst van de Mercedes-coureur.

Op de vraag of hij ook zijn best zal doen om Bottas te helpen, antwoordde Wolff: "Als er een situatie is waarin we iemand anders een kans willen geven, gaat het niet alleen om mijn relatie met hem. Ik zie het als mijn plicht, want hij verdient een geweldige toekomst. Ik wil hem helpen om een ander stoeltje te vinden als dat nodig is."

"Hij is een teamgenoot geweest van de beste Formule 1-coureur in de geschiedenis en het is niet altijd makkelijk om in die omstandigheden te schitteren. Maar hij is fantastisch geweest."