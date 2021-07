Ophef over online 'racistische' uitingen over Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is 'slachtoffer' geworden van online 'racistische uitingen' na de Britse Grand Prix. Het was voor de F1, de FIA en Mercedes aanleiding om hun beklag hierover te doen in een verklaring.

Persbureau REUTERS is nu een opmerkelijke actie gestart: men heeft bij Facebook en Instagram om uitleg gevraagd waarom er bijvoorbeeld emoticons van aapjes konden worden geplaatst onder berichten over Lewis Hamilton.

De als racistisch uitgelegde uitingen via de sociale media zouden uit kwade bedoelingen zijn geschreven. Vermeend racistische online commentaren zijn in Groot-Brittannië volop in het nieuws sinds de Britten de EK-finale verloren. Donkere spelers hadden strafschoppen gemist, waarna online reacties als kwetsend werden ervaren en als racistisch werden gelabeld.

Nadat persbureau REUTERS berichtte over de vermeend racistische uitingen op social media, was er gisteravond laat ook aandacht voor bij Sky Sports F1.

Persbureau REUTERS eist van Facebook een verklaring over de commentaren onder een post van Mercedes op Instagram. Volgens REUTERS heeft het persbureau nog geen antwoord gekregen.

Max Verstappen werd gisteren uit de race gekegeld door Lewis Hamilton. Hamilton kreeg weliswaar een tijdstraf, maar het weerhield Hamilton er niet van om de race te winnen.

De Britse coureur wist samen met Mercedes fors in te lopen op de achterstand in de WK-stand ten opzichte van Verstappen en Red Bull.

Hoeveel opmerkingen als racistisch en beledigend worden ervaren is niet bekend. Evenmin is duidelijk hoeveel opmerkingen daadwerkelijk met racistische motieven zouden zijn geschreven. Ook is het niet bekend wie de vermeend racistische commentaren zouden hebben geschreven.

De Britse premier Boris Johnson riep vorige week op om online racisme aan te kaarten. Ook zei Johnson in gesprek te willen met sociale mediaplatforms om te bespreken in hoeverre racistische comments voorkomen kunnen worden.