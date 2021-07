Toto Wolff: "Max had Lewis gewoon ruimte moeten geven"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet eens met de straf van Lewis Hamilton en de schuld die op zijn coureur wordt gelegd. Hij vindt dat de reglementen duidelijk zijn en de stewards zich daar niet aan hebben gehouden.

Tegenover SkySports opent Toto Wolff over de race: "Ik denk dat we in de eerste plaats een dramatische en spannende race hebben gezien vandaag. Lewis wint opnieuw de Britse Grand Prix en pakt Charles opnieuw. Ik denk dat dat voor elk wat wils was."

Incident Verstappen

Over het incident met Max Verstappen en Lewis Hamilton is de Oostenrijker duidelijk: "Wat betreft het incident. Er zijn altijd minimaal twee bolides betrokken bij een ongeluk en deze twee geven elkaar geen duimbreed. Het is een snelle bocht en deze dingen zijn smerig om naar te kijken."

"Er is echter duidelijke regelgeving, het staat zwart op wit op papier. Als je een coureur bent, heb je misschien een ander perspectief in de auto. Maar je moet begrijpen dat als de vooras zich aan de buitenkant boven het midden van de auto bevindt, dit jouw bocht is en je kunt zeggen dat het de bocht is die gelijk is aan elke andere? Misschien niet. Bij een ongeval zijn twee coureurs betrokken. Ze waren hard tegen elkaar aan het racen. De stewards geven een straf en dat moet je accepteren, helaas want het was hoge snelheid, het is wat het is."

Wolff is van mening dat het ongeluk had kunnen worden voorkomen: "We hebben daar met Charles mooie gevechten gehad, zonder ongeluk. Je hoeft alleen maar elkaar ruimte te geven en dat is mijn mening. Dus Max had Lewis ruimte kunnen geven."