Charles Leclerc kijkt met bitterzoet gevoel terug op Britse Grand Prix: "Rot om zo tweede te worden"

Charles Leclerc kijkt met een bitterzoet gevoel terug op zijn tweede plaats voor de Britse Grand Prix. De Monegask reed na de crash in de openingsronde verrassend genoeg 50 ronden aan de leiding. Ferrari lijkt daarmee de weg omhoog door te hebben gezet en lijkt nu echt weer mee te kunnen doen om zeges, nadat ze eerder dit jaar ook al twee pole positions wisten te pakken.

Na de race was de Monegask begrijpelijk niet helemaal tevreden, ondanks het knappe resultaat: ”Het is moeilijk om te genieten van een tweede plek, want ik heb 200% gegeven en heel lang aan de leiding gelegen en dan is het rot om zo te verliezen. Maar felicitaties aan Lewis, geweldig om de fans langs het circuit te zien. We hadden verwacht competitief te zijn, maar niet zo competitief en dit laat maar weer zien dat we echt op de goede weg zijn.”