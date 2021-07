Lewis Hamilton enthousiast over sprintrace: "Maar we moeten aan onze starts werken"

Lewis Hamilton zal niet met al te veel plezier terugkijken op zijn allereerste F1 sprintkwalificatie ooit. De Brit had de ultieme uitgangspositie om de eerste sprintrace in de Formule 1-geschiedenis te winnen en zijn uitmuntende kwalificatie gisteravond om te zetten in zijn 101ste pole position, maar moest na een slechte start Max Verstappen voorbij laten. Nadat de Brit in de eerste ronde nog twee speldenprikjes kon uitdelen in een poging de eerste plek terug te pakken, bleek de combinatie Red Bull en Verstappen toch weer het snelst.

Hamilton was dan ook teleurgesteld tijdens de post-kwalificatie interviews: “Ik heb alles gegeven en ik wil eerst de fans bedanken, want het is bijna niet te bevatten hoeveel energie zij mij geven en hun support betekent alles voor me. Maar ik moet me verontschuldigen dat het niet gelukt is om die zege te pakken in de eerste sprint. Morgen is er een nieuwe kans, maar het is nooit goed als je vanaf P1 verliest en we moeten proberen dit negatieve in positiviteit om te zetten."

Op de vraag of hij zich zorgen maakte dat hij een punt verloren had antwoordde de zevenvoudig wereldkampioen: "Elk punt telt en morgen proberen we het opnieuw. Red Bull was echter zo sterk en reden gewoon weg tijdens de race en ik kon echt niks doen om bij te blijven. Zij hebben echt geweldig werk verricht aan hun motor en flink wat performance gewonnen bij de starts, dus daar moeten we echt aan werken.”



Over het format van dit weekend was Hamiltion echter enthousiast: "Ik weet niet hoe het was om te kijken voor de fans, maar het was zo leuk om de kwalificatie op vrijdag te hebben en maakte de vrijdag veel mooier. Ik weet niet of dit de meest memorabele race ooit was, maar we moeten dit zeker blijven doen met misschien wat kleine aanpassingen."