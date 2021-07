Ricciardo reageert op 'shit' commentaar van 2022 F1-wagens

Daniel Ricciardo was gisteren met zijn collega's aanwezig bij de lancering van de F1-wagens voor 2022. De microfoons die de coureurs op hadden stonden al open toen hij zei 'verschrikkelijk, echt shit'. De vraag is of hij het over de wagens van 2022 had of over iets anders.

Na maanden van mock-up foto's haalde de Formule 1 de doeken van een levensgroot model van de auto van volgend jaar, met al zijn nieuwe snufjes en gestroomlijnde aerodynamica. De sport gaat over op aerodynamica met grondeffect, wat betekent dat de auto's een volledig nieuw ontwerp zullen hebben met futuristische vleugels maar vereenvoudigde aerodynamica.

Ricciardo geeft er een draai aan

Het model werd donderdag aan de coureurs getoond op het circuit van Silverstone. Terwijl de wereld wachtte om te horen wat de coureurs dachten, hoorde men Ricciardo van McLaren zeggen: “Ja, nee, het is verschrikkelijk. Het is shit, het is erger."

De Australiër houdt echter vol dat hij niet sprak over het ontwerp van de auto: "Ik had het waarschijnlijk over iets anders, want om eerlijk te zijn spraken we nogal over verschillende onderwerpen toen we daar stonden. Om eerlijk te zijn kan ik me niet herinneren dat ik zoiets heb gezegd, omdat ik het eigenlijk best cool vond."

"Ik ben ook niet agressief geweest in mijn commentaar, misschien had ik het over de kleurstelling. Ik zou die woorden niet hebben gebruikt over het ontwerp van de auto."

Niet vloeken met Lando in de buurt

Hij voegde eraan toe: “Ik ben nu eigenlijk nieuwsgierig. Stond ik naast Lando? Ik vloek niet bij Lando omdat hij nog vrij jong is!"

“Ik zal duidelijk maken dat ik het absoluut geen onzin vind. Ik vond het eigenlijk best oké wat ik zag en ik denk dat ik iets heb gezegd over het leuk vinden van de achterkant. Hoe dan ook, er is geen negativiteit rond de nieuwe auto vanuit mijn kant."

Ricciardo houdt van het nieuwe ontwerp, vooral de achterkant. "Ik hou van de vorm van de achterkant. De achterkant ziet er behoorlijk ouderwets uit, het doet me denken aan 2008, met die stijl. Dat zag er heel cool uit. De voorkant is heel anders maar zoals bij alle dingen, hoe meer je ernaar staart, hoe normaler het eruit gaat zien."