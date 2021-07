McLaren-teambaas Zak Brown: "Lando Norris is een beetje getraumatiseerd"

Lando Norris heeft een trauma opgelopen toen hij afgelopen zondag werd beroofd van zijn horloge. Norris woonde de EK-finale bij in het Wembley Stadion. Na de wedstrijd werd hij beroofd van het horloge dat hij droeg.

Het kostbare klokje werd van zijn pols geroofd toen hij na de wedstrijd terug liep naar zijn McLaren. "Gelukkig is Lando ongedeerd", stelt het statement waarmee McLaren begin deze week kwam. Norris heeft het voetbalstadion "geschokt" verlaten na het nare voorval.

In een eigen verklaring stelde Norris dat hij "het goed maakt" en dat hij zo goed en zo kwaad als het kan "probeert te zorgen dat ik klaar en in de juiste modus ben" voor de thuisrace op Silverstone komend weekend.

Teambaas Zak Brown zegt nu dat Norris "een beetje getraumatiseerd" is. Brown zegt: "Ik heb er veel met Lando over gesproken. Toen ik jonger was, ben ik drie keer beroofd in Los Angeles, dus ik heb mijn verhaal gedeeld. De realiteit is dat er slechte mensen op de wereld zijn."

Brown vervolgt: "Hij is een beetje getraumatiseerd, maar het komt goed met hem."

Brown bekritiseert de organisatie rond de voetbalfinale, die volgens hem de oorzaak is van de chaotische taferelen.

"Dat moet worden opgelost, want je zou nooit gevaar mogen voelen bij een groot sportevenement. Dat zou je nooit zien in de Formule 1", aldus Brown.