Nürburgring en Mugello mogelijke alternatieven voor geschrapte F1-races

Martin Brundle van Sky Sports F1 denkt dat er op Mugello of de Nürburgring races georganiseerd kunnen worden als vervanging van de afgelaste Grand Prix van Australië. Ook zou de Grand Prix van Brazilië verre van zeker zijn en vervangen kunnen worden door een race in Italië of Duitsland.

Brundle: "Er kunnen ook tweede races zijn in Bahrein of Austin. Laten we eens kijken waar ze mee komen."

Groot-Brittannië

Ook gaan er stemmen op dat Silverstone wel eens een tweede race zou kunnen organiseren. Op Siverstone worden dit weekend al twee races gereden: een sprintrace op zaterdag en een hoofdrace op zondag.

De directeur van het circuit van Silverstone zegt tegen AP: "Als we kunnen helpen door later in het seizoen een race te houden, zouden we graag helpen. We zijn niet gevraagd en het is geen gesprek dat ik heb aangewakkerd, maar als we als gastheer van een andere race het kampioenschap op een verstandig niveau krijgen, dan zullen we natuurlijk helpen."

Hongarije

Persbureau SID meldt dat organisatoren in Hongarije hun kaartverkoop voortzetten. Via testen voor toegang kunnen herstelde, geteste of geprikte toeschouwers langs de Hungaroring genieten van de koningsklasse van de autosport.

"Naast het bezoeken van de Hungaroring, kunnen fans zich met de 'groene pas' ook vrij door Boedapest bewegen en genieten van de vele geweldige restaurants, bars en culturele bezienswaardigheden van deze adembenemende stad", aldus het bericht.

McLaren-baas Andreas Seidl denkt dat het constant aanpassen van het schema om maar aan 23 races te komen dit seizoen leidt tot een loodzwaar seizoen.

"De manier waarop we dit seizoen doen, is niet houdbaar voor ons als team. Het is veel te stressvol voor de teamleden", vertelde hij aan RTL Deutschland.

Flexibel blijven

Seidl zegt dat de sport "flexibel moet blijven" tijdens deze pandemie en daarbij moet streven naar een volledige kalender want dat is nodig "om het team te financieren."

Seidl geeft aan dat het allemaal verre van ideaal is, omdat het veel van zijn team vergt.

Eerder deze week gaf Haas-teambaas Steiner al aan dat het zware tijden zijn voor het teampersoneel. Zeker de tripple-headers met drie weekenden een race achter elkaar (waarvan er drie zijn dit jaar) vallen zwaar. Teamleden zijn daarbij zeker een maand van huis en spenderen hun spaarzame vrije tijd dan in de lucht, omdat zij dan van of naar een Grand Prix reizen.