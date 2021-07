'Hamilton Commission' komt met conclusies en aanbevelingen voor meer 'diversiteit' in F1

Lewis Hamilton heeft met zijn Hamilton Commission resultaten van een onderzoek gepresenteerd. Het aantal zwarte mensen in de autosport moet omhoog, zo concludeert de commissie.

De 36-jarige Hamilton schoof dinsdagochtend aan in het programma BBC Breakfast om te vertellen over het onderzoek. "Je kunt niet om verandering vragen zonder te weten wat het probleem is", aldus Lewis Hamilton.

Volgens de Hamilton Commission is de autosportwereld niet 'divers' genoeg, met name in het Verenigd Koninkrijk. In 2019 werd de Hamilton Commission gelanceerd. Het doel van de stichting is om de 'diversiteit' in de gemotoriseerde sport te onderzoeken en te bevorderen. Het viel Hamilton op dat er weinig donkere mensen op een groepsfoto te zien waren eind 2019.

In samenwerking met de Britse Royal Academy of Engineering komt de Hamilton Commission nu tot tien aanbevelingen om het aantal zwarte mensen in de autosport te verhogen. De uitkomsten moeten leiden tot meer verschillende soorten mensen in de autosport, stellen de onderzoekers.

Drempels

Er is tien maanden onderzoek gedaan naar de 'drempels' die zwarte studenten ervaren bij hun streven naar een loopbaan in de engineering en de gemotoriseerde industrie. Nu komt de onderzoekcommissie met conclusies en aanbevelingen om de problemen op te lossen.

"Duidelijke en betekenisvolle stappen"

De onderzoekscommissie bestaat uit veertien mensen en werd voorgezeten door Lewis Hamilton en Dr. Hayaatun Sillem. Volgens het onderzoek zijn er "duidelijke en betekenisvolle stappen" die de industrie zou moeten nemen om 'inclusiever' te worden. Daarbij wordt aangestreept dat er op gebied van educatie veel ruimte voor verbetering zou zijn.

Verandering doorvoeren

Lewis Hamilton geeft aan dat hij toegewijd is om veranderingen door te voeren om de sport meer divers te maken qua mensen. Dat is volgens hem het "meest waardevolle ding".

Lewis Hamilton wordt geciteerd in het rapport: "Wij doen tien aanbevelingen die betrekking hebben op het verschuiven van verandering binnen de autosport, het maximaliseren van kansen in een vroeg stadium voor zwarte jongeren en het bieden van aanvullende ondersteuning bij loopbaaneducatie aan degenen die dit het meest nodig hebben", zo zegt Hamilton in het rapport.

'Rassengelijkheid'

Hamilton vervolgt: "Wij weten dat er zoveel moet veranderen als het gaat om rassengelijkheid, maar het is onmogelijk om alles tegelijk aan te pakken. In plaats daarvan hebben we deze aanbevelingen zorgvuldig gekozen om ervoor te zorgen dat we een gerichte aanpak hebben en, belangrijker nog, aanbevelingen die verantwoordelijkheid nemen om vooruit te komen."

Hij gaat door: "Wij zijn altijd al een 'Commission of Action' geweest, niet alleen ideeën, en dus hebben we naast mijn stichting en mijn gezamenlijke initiatief met Mercedes ook steun gekregen van een reeks organisaties om de aanbevelingen op te volgen en ze om te zetten in daden en actie. De aanbevelingen zullen in tijdschema variëren, maar het is opwindend dat wij ons kunnen inzetten voor tastbare vooruitgang."

Eén procent van "zwarte afkomst"

Volgens het onderzoeksrapport is zowel in de Formule 1 als breder in de maatschappij een situatie waarneembaar waarvan sommige zaken "systemisch van aard" zijn die ertoe leiden dat er slechts één procent van werknemers in de Formule 1 van "zwarte afkomst" zijn.

'Selectieve werving personeel'

Het onderzoek stelt dat er bij werving van personeel te selectief wordt gekeken bij hoog aangeschreven universiteiten, waarbij geografische factoren en 'lagere verwachtingen van de vaardigheden van zwarte studenten' en een gebrek aan zwarte mensen als rolmodellen in sleutelposities hieraan bijdragen.

De Hamilton Commission komt met tien aanbevelingen om langdurige verandering teweeg te brengen. Zo wordt Formule 1 teams en andere autosport-organisaties gevraagd om een ​​handvest voor 'diversiteit en inclusie' in te voeren, de toegang te verbreden door het aanbod van stageplekken uit te breiden, een nieuw innovatiefonds voor uitsluitingen op te richten en op te roepen tot aanvullende scholen onder leiding van zwarte gemeenschapsgroepen in het Verenigd Koninkrijk.

"Als jonge mensen de juiste kansen en ondersteuning krijgen, kunnen ze uitblinken in alles waar ze hun zinnen op zetten, maar ons onderzoek toont aan dat veel jonge zwarte mensen geen kansen krijgen binnen STEM en dat hun volledige potentieel beperkt is", zegt Hamilton bij de presentatie van het rapport.

"Eenzaam"

"Hoewel ik een succesvolle carrière in de autosport heb gehad, was het een eenzaam pad als een van de weinige zwarte individuen in de Formule 1 en na 15 jaar wachten tot de industrie haar achterstand inhaalde, realiseerde ik mij dat ik zelf actie moest ondernemen. Om dat te doen, moest ik begrijpen wat de industrie ervan weerhield om zo divers te zijn als de wereld eromheen."

Lewis Hamilton: "Door het onderzoek van de commissie kunnen we zien dat er duidelijke, zinvolle stappen zijn die de autosport-industrie moet nemen om een ​​meer inclusieve omgeving te creëren waar diversiteit kan gedijen, maar ook dat we de barrières moeten aanpakken waarmee zwarte studenten worden geconfronteerd die tijdens hun studiereis bestaan."

Hamilton vervolgt: "Sommige van deze barrières herken ik uit mijn eigen ervaringen, maar onze bevindingen hebben mijn ogen geopend voor hoe verreikend deze problemen zijn. Nu ik gewapend ben met de aanbevelingen van de commissie, zet ik mij er persoonlijk voor in om ervoor te zorgen dat ze in actie. Ik ben zo trots op ons werk tot nu toe, maar dit is nog maar het begin."

Racistische uitlatingen na verliezen EK-finale

Eerder deze week reageerde Lewis Hamilton op racistische uitlatingen over donkere spelers van het Britse elftal die zondag strafschoppen hadden gemist tijdens de finale van het EK voetbal Euro2020. Hij noemde de racistische uitlatingen "onacceptabel".