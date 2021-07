Damon Hill ziet gouden toekomst voor Britse coureurs

Damon Hill gelooft dat de toekomst er rooskleurig uitziet voor Groot-Brittannië met Lando Norris en George Russell. Groot-Brittannië bevindt zich in een hoogconjunctuur als het gaat om de Formule 1, met naast de twee eerder genoemde coureurs, Lewis Hamilton die het coureurskampioenschap won in zes van de afgelopen zeven seizoenen.

Hamilton heeft een nieuw contract getekend om tot eind 2023 bij Mercedes te blijven, maar als we verder kijken dan de tijd van de 36-jarige in de Formule 1, vestigen George Russell en Lando Norris zichzelf als sterren om de Britse vlag in de toekomst van Hamilton over te nemen.

Norris heeft in 2021 al drie keer het podium gehaald en kwam ook naar voren als een grote verrassing om de strijd voor pole position bij zowel de GP's van Emilia Romagna als van Oostenrijk. Hij is ook de enige coureur die tot nu toe in elke race van het seizoen punten heeft gescoord.

Russell blijft ondertussen zijn strijd versterken om Hamilton's teamgenoot te worden voor 2022, waarbij hij consequent beter presteerde dan verwacht werd van zijn Williams en zelfs Q3 haalde tijdens de tweede race in Oostenrijk.

Volgens de voormalig wereldkampioen van 1996 is de erfenis van de Britse coureurs in goede handen bij de twee jongen coureurs. Hill zegt in de F1 Nation podcast: "Lando is heel, heel speciaal, daar bestaat geen twijfel over. We hebben het ook over George Russell. We hebben het over Britse coureurs die de Britse Grand Prix gaan rijden. De toekomst is zeker heel rooskleurig.”