Formule 1 trekt Crypto-gigant aan als sponsor

Het zat eraan te komen, een Crypto-gigant die de Formule 1 betreedt. Crypto.com zal zich vanaf aankomend weekend toevoegen als sponsor van de Formule 1. Het zal de partner worden van de koningsklasse tijdens de sprintraces, met het eerste evenement op Silverstone op zaterdag 17 juli. Crypto.com wordt ook de officiële cryptocurrency-sponsor en *NFT-partner van F1.

Crypto.com zal niet alleen aanwezig zijn tijdens de sprintraces, maar ook bij veel andere races als wereldwijde sponsor. Het zal dan wel minder aanwezig zijn dan tijdens de sprintraces, die vanaf aankomend weekend op de proef. Het digitale valuta-platform hoopt dat de deal haar zal helpen om haar naamsbekendheid op internationaal niveau verder te vergroten.

De Crypto-wereld ligt zwaar onder vuur, want de valuta heeft geen server, maar allemaal computers die de blockchian (soort van hele grote server, bestaande uit heel veel kleine servers) en die vragen veel stroom. Stroom wordt opgewekt door milieuvervuilende bronnen en dat zorgt vervolgens voor klimaatverandering, maar daar wil Crypto.com van af stappen. Over 16 maanden moet de Crypto die op de site te koop is, CO2-neutraal worden.

Stefano Domenicali de CEO van de Formule 1 zei: "We zijn verheugd Crypto.com te verwelkomen in de Formule 1, omdat we vooruitstrevende wereldwijde merken blijven aantrekken die verankerd zijn in prestaties en innovatie."

Nieuwe innovatie

Kris Marszalek, mede-oprichter en CEO van Crypto.com, voegde toe: “We zijn enorm trots om de eerste cryptocurrency-sponsor van de Formule 1 te zijn, die toetreedt tot een prestigieuze verzameling merken die een sport ondersteunen met technologie en innovatie als kern. We kijken uit naar vele jaren van samen innoveren en zullen beginnen als sponsor bij de GP van Groot Brittannië en gaan een stapje verder bij de Belgische Grand Prix waar we een gloednieuwe prijs zullen uitreiken. We zijn ook verheugd om samen te werken met F1 bij de ontwikkeling van exclusieve NFT's, die fans in contact brengen met de sport in nieuwe en innovatieve manieren.”

*Non-fungible token: iets waar geen waarde aan zit, maar wij wel waarde aan geven, het is digitaal en uniek. Hierbij is digitale kunst een voorbeeld.