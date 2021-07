Kritiek op teamorders Mercedes vanuit Engeland

Het was Max Verstappen die de afgelopen drie raceweekenden domineerde en daarmee Lewis Hamilton op een flinke achterstand in het kampioenschap heeft weten te zetten. Hamilton was afgelopen weekend zeker niet snel genoeg en kreeg tijdens de race zelfs teamorders van Mercedes om teamgenoot Valtteri Bottas voorbij te laten.

De Fin was op dat moment sneller en werd daardoor voorbij Hamilton gelaten. Norris kwam per ronde dichterbij en had Bottas kunnen inhalen achter een minder snelle Hamilton. Desondanks blijft het volgens Jolyon Palmer een opmerkelijke zet van Mercedes.

Verbazing

De voormalig F1-coureur stelt in de BBC F1 Podcast: "Hij had schade aan de vloer, maar Mercedes vroeg Hamilton om Bottas voorbij te laten, dat vond ik twijfelachtig. Ik kan begrijpen dat Mercedes het doet in een normale racesituatie, maar in deze situatie was het niet logisch. Bottas gaat het kampioenschap niet winnen, maar Hamilton maakt nog een kans. Dus het was een vreemde beslissing."

Tenminste, de Brit denkt van wel. "Ik zou harder mijn best hebben gedaan. Norris zat nooit echt achter Bottas toen de teamorder kwam. Het is één ding om te zeggen 'je kunt vechten met Norris', maar het is iets anders om Bottas dan langs Hamilton te laten gaan en jezelf in een slechtere positie te laten zetten van het kampioenschap. Ik kan me geen tijd in de geschiedenis van de F1 herinneren waarin het team zo vroeg in de strijdt om met kampioenschap zo'n oproep doet."