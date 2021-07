Franz Tost ziet progressie bij Tsunoda: "Verhuizing naar Italië doet hem goed"

AlphaTauri-teambaas Franz Tost vindt dat de prestaties van Yuki Tsunoda zijn verbeterd sinds hij naar Italië is verhuisd om nauwer met zijn team samen te werken. Op bevel van Helmut Marko verhuisde de Japanse rookie van Milton Keynes naar Faenza, in de buurt van de fabriek en werkplaats van AlphaTauri, zodat hij meer tijd kan besteden aan de samenwerking met zijn team.

De debutant heeft in het algemeen een moeilijke start gehad in de Formule 1 en scoorde slechts negen punten, vergeleken met 39 voor teamgenoot Pierre Gasly. Daarbij kreeg Tsunoda twee onnodige strafpunten van vijf seconden in Oostenrijk voor het overschrijden van de witte lijn op weg naar de pits baan, waarna hij zijn beste kwalificatieprestatie opvolgde met een teleurstellend uitje om buiten de punten te eindigen.

Manier van werken is niet veranderd

Tost heeft zijn coureur echter gesteund en voelt dat hij tekenen van verbetering vertoont vanwege zijn toegenomen aanwezigheid rond zijn team bij AlphaTauri. In gesprek met motorsport.com zegt Tost: "Yuki is een rookie, hij is nieuw in de Formule 1, en geloof me, voor deze jonge coureurs is het echt moeilijk om in de Formule 1 te komen."

“Op elk circuit, elk raceweekend, is dat de eerste keer dat ze zich daar kwalificeren. Natuurlijk kun je zeggen, maar ze hebben drie trainingen om zich voor te bereiden, maar ze moeten weten wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld als de wind toeneemt of uit een andere richting komt, of dat het asfalt warmer of kouder wordt. Er veranderen zoveel dingen. Je kunt deze jonge coureur niets aanpraten. Hij moet leren, en elke kwalificatiesessie, wat hij op dit circuit moet doen. Daarom is ervaring zo belangrijk."

"Yuki gaat heel goed vooruit, het hele proces gaat absoluut de goede kant op. Hij heeft zijn manier van werken niet veranderd, zijn aanpak is gewoon goed. Maar zoals hij nu is, veel meer tijd bij de engineers omdat hij in Faenza woont, pakt positief uit."

“Ik zeg altijd dat een jonge coureur drie jaar nodig heeft om deze ingewikkelde Formule 1-wagens te begrijpen, want de Formule 1 is veel ingewikkelder geworden dan jaren daarvoor. Ik ben erg blij met Yuki. Hij laat een fantastische natuurlijke snelheid zien en hij verbetert elke dag, sessie na sessie. Ik ben vrij optimistisch dat we een zeer goede tweede seizoenshelft zullen zien en dat Yuki ook in de toekomst succesvol zal zijn."