Ook Fernando Alonso vindt dat er dit jaar geleerd moet worden van F1-kalender

F1-veteraan Fernando Alonso is verbijsterd over de manier waarop de Formule 1 omgaat met annuleringen midden in een strak gepland seizoen van 23 races.

"Het is veel intenser dit jaar op het gebied van racen", vertelde hij aan de Spaanse media.

"We zien dat er enkele races worden afgelast en de week daarna zijn ze al op zoek naar een nieuwe plek om te racen."

Alonso is 39-jaar oud en hij is dus ook jongste niet meer. "Soms denk je, met de kalender die we hebben... Maar nee, ze hebben er snel nog een geplaatst. We moeten het gewoon filosofisch opvatten en dit jaar doen ter voorbereiding op 2022", voegt de Renault-wereldkampioen van 2005 en 2006 eraan toe.

Eerder liet Guenther Steiner van het Haas F1-team al weten dat de 'tripple-headers' wat hem betreft niet de voorkeur hebben omdat het erg veel druk legt op het F1-personeel.