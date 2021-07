Max Verstappen rijdt dit jaar rond met een grote glimlach: "Als je een goede auto hebt, is het genieten"

“Als je een goede auto hebt, is het genieten. Dan kun je elk elke race opnieuw voor podiums en overwinningen strijden. Ik geniet ervan.”

Dat zegt Max Verstappen in de podcast Talking Bull van Red Bull Racing.

Zo wordt Max voorgelegd hoe hij het intense kampioenschap van 2021 ervaart tot nu toe. Verstappen: “Prima, helemaal okay. Als je een goede auto hebt, is het genieten. Dan kun je elke race opnieuw voor podiums en overwinningen strijden. Ik geniet ervan.”

Bij de Grand Prix van Oostenrijk zaten er voor het eerst sinds de covid-crisis weer massaal fans op de tribunes. Verstappen zegt daarover: “Het zorgt voor een geweldige sfeer op het circuit. Niet alleen wat betreft de Nederlandse fans, maar het is altijd mooi om publiek te zien. Het begint er weer wat meer normaal uit te zien.”

Perez legt Verstappen de vraag voor met wie hij binnen Red Bull wel eens een dagje zou willen ruilen, als dat moest. De leider in het WK denkt er kort over na en zegt dan: “Mijn race-engineer GianPiero, denk ik. Dan zou ik over de boordradio naar hem kunnen schreeuwen terwijl hij racete.”

Ook komt de werkrelatie met zijn teamgenoot Sergio Perez aan bod. Die relatie zit wel goed, vertelt Verstappen: “We drijven elkaar tot betere prestaties. We hebben een goede relatie en onderling lol. Op de baan proberen we er samen het maximale uit te halen en dat gebeurt niet binnen elk team. Sergio geniet van Formule 1 en het leven met zijn familie, daar heeft hij een goede balans in gevonden. Daar kan ik veel van leren.”

Tijdens de races in Oostenrijk reed Verstappen met een gele helm, maar er volgen later dit jaar nog meer speciale kleurstellingen op de hoofdbeschermer van Verstappen. “Ja, zoals gewoonlijk in Spa. En ook tijdens mijn thuisrace in Zandvoort. En misschien nog Brazilië als alles doorgaat zoals gepland.”