De bijna-overwinning van Hill in de Arrows (1997)

Regerend kampioen Damon Hill koos verrassend voor Arrows na zijn wereldtitel in 1997. Andere renstallen waren niet bereid om zijn veeleisende salaris op te hoesten. Teambaas Arrows, Tom Walkinshaw, had blijkbaar een geldpotje nog over en haalde de Brit naar zijn renstal. Een groot succes werd het niet. De A18 was te traag en ook erg betrouwbaar. Maar in Hongarije van dat jaar was daar niks van te merken.



In dat weekend was Hill verrassend snel. De titelverdediger kwalificeerde zich als derde op de grid. Binnen zes ronden lag hij al aan de leiding na het inhalen van oud-teamgenoot Jacques Villeneuve bij Williams en rivaal Michael Schumacher. Een sensatie was in de maak. Damon, zoon van wereldkampioen Graham Hill, nam een flinke voorsprong op de rest. Een sensationele eerste overwinning voor Arrows was in de maak. Maar zoals zo vaak geldt: to finish first, you must first finish. Hill kreeg hydraulische issues met zijn wagen met drie ronden nog op de teller. Zijn marge verdween in een rap tempo. In de laatste ronde kwam Villeneuve nog langszij. Een tweede plek resteerde, een knap resultaat, maar wel met een zure nasmaak.

