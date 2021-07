Lewis Hamilton zegt dat het zinderende seizoen 2021 hem in F1 houdt

Lewis Hamilton zegt dat het huidige zinderende Formule 1-seizoen, waarbij hij het opneemt tegen Max Verstappen en Red Bull Racing, hem deed besluiten om langer in de F1 actief te zijn.

Hamilton tekende bij tot en met 2023, zo maakte Mercedes afgelopen week bekend in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk.

Het huidige opwindende seizoen deed Hamilton dus besluiten om langer in de Formule 1 te zijn, al zegt hij dat hij op zijn veertigste waarschijnlijk niet meer in F1 rijdt. Hamilton is dol op de uitdaging die hij dit jaar ervaart, vertelt hij verslaggevers in de paddock van de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk.

Hamilton is nu 36 jaar en zegt dat hij overwogen heeft om met pensioen te gaan, maar Hamilton denkt dat zowel hijzelf als de sport op de drempel staan van wat een interessant tijdperk lijkt te worden.

Hamilton: "Ik denk dat wij meer uitgedaagd worden dan ooit tevoren dit seizoen, en dat is geweldig. Ik houd van racen, dat is dan ook wat ik wil doen."

Het huidige contract van Hamilton is op zijn verzoek naar een dienstverband van één seizoen, hij vroeg daar vorig jaar zelf om omdat hij niet wist of hij door wilde gaan. Bovendien was er grote onzekerheid vanwege de COVID 19-pandemie.

Persbureau REUTERS citeert de snelle Brit: "Ik heb de meest vermakelijke start van een jaar, en ik geniet van de achtbaan-achtige rit die wij nu beleven. De start van dit seizoen, met auto's zo dichtbij elkaar wat betreft prestaties - bijna gelijk aan elkaar - zorgde voor een van de meest opwindende tijden die ik heb meegemaakt de laatste tijd. Geweldig om in staat te zijn om dit gevecht met Red Bull te beleven."

Ook zegt Hamilton het te betreuren dat hij wel even zo had willen doorgaan, maar dat het nu lijkt alsof "zij een enorme stap voorwaarts" hebben gemaakt.

Lewis Hamilton komt nu 18 WK-punten tekort op Max Verstappen, terwijl Red Bull Racing al 40 punten meer wist te behalen dan Mercedes.

De Grand Prix van Oostenrijk begint vanmiddag om 15:00 uur. GPToday houdt voor u weer een live-verslag bij zodat u van de race niets hoeft te missen.