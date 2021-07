Lewis Hamilton verbaast zich over snelheid van McLaren in Spielberg

Lewis Hamilton zegt zich te verbazen over de snelheid van McLaren op de rechte stukken in Spielberg. Lando Norris was erg snel tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Lewis Hamilton kon het niet bijhouden en klaagt over teveel luchtweerstand.

Norris pakte de tweede startplaats achter Max Verstappen. Vorig weekend nog lukte het Mercedes-coureur Lewis Hamilton om de Grand Prix van Stiermarken vanaf de tweede plek te starten naast Max Verstappen.

De laatste tijd klaagt Hamilton meermaals over de snelheid van de Red Bull waarbij hij en Toto Wolff een upgrade suggereerden van de motor van Honda. Ferrari-baas Binotto bemoeide zich er zelfs mee en ontkrachtte die verdachtmaking.

Na de kwalificatie in de Grand Prix van Oostenrijk ziet Lewis Hamilton dat Lando Norris met de McLaren, voortgedreven door een Mercedes-krachtbron, bijzonder snel is.

Hamilton reageert voor de camera van ZiggoSport: "McLaren was zeker een verrassing om ze zo snel te zien. Zij zijn ongelooflijk snel op het rechte stuk. Het is duidelijk dat de motor er prima uit ziet bij hen, maar bij ons lijken wij gewoon teveel drag (luchtweerstand, red.) te hebben. Dus; wij moeten verbeteren."

Hamilton geeft aan aan schadebeperking te willen doen dit weekend. Hij hoopt op een podiumplaats. Het zou daarom goed uitkomen als het regent vandaag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, geeft Hamilton aan.