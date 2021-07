Alonso kan zich nog herinneren te racen tegen Joss the Boss: "Jouw vader had al veel fans"

Fernando Alonso mocht voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk de pers te woord staan samen met Max Verstappen.

Fernando Alonso wordt gevraagd hoe het voor hem is om te racen tegen Max Verstappen, terwijl hij ook nog geracet heeft tegen vader Jos Verstappen.

Alonso herinnert het zich nog maar al te goed. Hij zegt: "Ik racete met Joss the Boss. Jouw vader had wel wat steun van fans", vertelt hij tegen Max Verstappen.

Jos Verstappen-fanclub

Alonso verwijst naar de spandoeken die de Jos Verstappen-fanclub met zich meedroeg naar de internationale circuits. Opvallend is dat dit weekend in Oosterijk bekende spandoeken weer uit de kast worden gehaald. Zo zijn spandoeken met de tekst 'Overtaking is an art' weer vertoond langs de baan in Oostenrijk.

Op sommige spandoeken is de naam van Jos doorgestreept en staat de naam van Max vermeld. Joss the Boss was destijds de bijnaam van vader Jos Verstappen in de Formule 1.

Onbeperkt fans langs de baan in Oostenrijk

Dit weekend zijn er weer voor het eerst ongelimiteerd bezoekers welkom naast het circuit. In Oostenrijk lijkt het oranje-legioen compleet: langs het circuit is dit weekend als zelfs een dansende oranje leeuw gesignaleerd.