Max Verstappen grapt: "Ik denk dat ik zelf ook nog twee jaar doorga en dan stop ik er lekker mee, toch?"

Een opmerkelijke grap in De Telegraaf van Max Verstappen. Als hem wordt gevraagd wat hij vindt van de contractverlening van Lewis Hamilton antwoordt Verstappen: "Ik denk dat ik zelf ook nog twee jaar doorga en dan stop ik er lekker mee, toch?"

Gisteren werd bekend dat Lewis Hamilton zijn contract heeft verlengd met twee jaar. Verstappen reageert: "Goed voor hem. Voor mij maakt het geen zak uit, haha. Ik denk dat ik zelf ook nog twee jaar doorga en dan stop ik er lekker mee, toch?"

Verder vraagt de krant Verstappen naar zijn kwalificatie in Oostenrijk, waarbij Verstappen pole position wist te pakken. De Limburger was alles behalve tevreden met dat optreden.

Verstappen wordt geciteerd door de krant: "Ik vond niet dat het goed liep. Uiteindelijk had het geen gevolgen voor mijn startplek, maar het had wel beter gekund. Bij een echt goede ronde zit je op iets van 98 procent van een perfect rondje. En nu? Ik denk iets van tachtig procent."

Raceauto is anders dan een kart

Verstappen gaat verder: "Een raceauto is niet snel, als hij uitbreekt. Bij een kart wil je juist wel dat-ie gaat glijden, omdat je dan een starre achteras hebt. Bij een raceauto wil je juist heel klein beetje onderstuur hebben, anders gaat het niet. Sommige auto’s hebben niet genoeg grip, maar wij zijn dit jaar heel erg vooruitgegaan. Dat is wat je wit als coureur."

Lando Norris was bijzonder snel en start naast Verstappen op de eerste startrij. De snelle Limburger zegt: "Ik had zelf ook niet verwacht dat het op dit circuit zoveel zou uitmaken op het rechte stuk, als je geen slipstream hebt. Je wilt het als coureur namelijk zo perfect mogelijk hebben. Dit was alsnog genoeg voor pole, maar dan ga ik niet juichen. Zo zit ik niet in elkaar."

Vanmiddag start Verstappen vanaf de eerste plek in de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull RIng.