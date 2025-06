Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Canada

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. Het wordt een latertje voor de fans in Nederland. Om Max Verstappen in actie te zien, zal men moeten wachten tot het begin van de avond.

Na drie raceweekenden in Europa reist het Formule 1-circus dit weekend weer af naar Noord-Amerika. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal wordt de populaire Canadese Grand Prix verreden. Het wordt een lastig weekend voor fans in Europa, want alle sessies worden verreden in de avonduren. De kwalificatie begint bijvoorbeeld pas om 22:00 lokale tijd.

Het weekend wordt op vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training. Deze gaat van start om 19:30 Nederlandse tijd, terwijl de tweede vrije training pas begint om 23:00 lokale tijd. De Grand Prix van Canada gaat op zondag van start om 20:00 Nederlandse tijd. Dat betekent dat de race pas rond 22:00 zal worden afgevlagd.

Starttijden Canada (Nederlandse tijd)

Vrijdag 13 juni:

Eerste vrije training: 19:30 - 20:30

Tweede vrije training: 23:00 - 00:00

Zaterdag 14 juni:

Derde vrije training: 18:30 - 19:30

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 15 juni:

Grand Prix van Canada: 20:00

Waar is de Grand Prix van Canada te zien?

De Canadese Grand Prix is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Bij zowel Viaplay als F1 TV moet men wel betalen om naar de sessies te kijken, maar dan krijgen de kijkers wel een uitgebreide voor- en nabeschouwing voorgeschoteld.

De Grand Prix van Canada is in Nederland ook gratis te zien bij de Duitse zender RTL. Deze zender maakt onderdeel uit van het basispakket van veel Nederlandse providers, en is dan ook gratis te ontvangen. De kwalificatie wordt niet gratis uitgezonden door de Duitse zender. Maar de race is dus wel voor iedereen te volgen via deze omweg.