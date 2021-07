Norris over relatie met Ricciardo: "Hij houdt van wijn en mode, ik van golf en e-sports"

Lando Norris zegt dat zijn relatie met de nieuwe McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo compleet anders is ten opzichte van de relatie met Carlos Sainz. Hij werd gevraagd om het verschil in relaties te vergelijken met Ricciardo, die meer dan tien jaar ouder is dan de 21-jarige Norris, en zijn voormalige teamgenoot Sainz.

Bromance

De jonge Brit zei tegen de media: "Daniel en ik kunnen het goed met elkaar vinden. We lachen veel en ik denk dat we goede teamgenoten zijn. Maar wat het anders maakt, is wat er buiten de baan gebeurt. Daniel is geïnteresseerd in zaken als wijn en mode, en ik geniet van golf en e-sports."

In schril contrast met Ricciardo noemden diverse media de manier waarop Norris en de 26-jarige Sainz met elkaar omgingen een 'bromance'. Norris reageert als volgt: "Carlos en ik spelen nog steeds samen golf of racen tegen elkaar op de simulator. Als je samen tijd doorbrengt buiten de baan, resulteert dit gewoon in een heel andere band."

Professionelere houding

Ricciardo's bruisende persoonlijkheid is nu meer getemperd doordat hij moeite heeft om op snelheid te komen bij McLaren. Norris lijkt daardoor ook minder speels dan hij voorheen was.

"Het kan waar zijn dat ik me meer op mezelf focus dan voorheen, omdat ik denk dat ik daardoor meer uit mezelf haal. Dat houdt ook in dat ik meer tijd met mijn technici doorbreng en minder grappen maak. Het is niet dat ik geen lol meer maak, ik concentreer me gewoon meer op de essentiële zaken."

Norris is dit jaar bezig aan een indrukwekkend seizoen. De McLaren-coureur finishte alle races dit jaar en eindigde ook al die races in de punten, waardoor hij op de vierde plaats in het klassement staat.