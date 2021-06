Race-legende Gerhard Berger kan weer genieten van de Formule 1

F1-legende Gerhard Berger, die decennialang nauw betrokken was bij de Formule 1 voor Ferrari en McLaren, zegt dat hij weer "fan wordt" van de hoogste tak van autosport. Op de Oostenrijkse TV zegt Berger dat 2021 het beste F1-seizoen sinds jaren is.

"Ik word langzaam weer fan", zegt Berger in een uitzending op Servus TV.

Berger heeft momenteel de leiding over de Duitse DTM-serie, maar hij houdt ook zijn F1-collega's bij Red Bull in de gaten nu Max Verstappen het wereldkampioenschap leidt. De Nederlander lijkt niet te stoppen en zou ook weer favoriet zijn voor de overwinning op de Red Bull Ring in Spielberg, komend weekend.

Berger vertelt: "Hij is klaar voor zijn eerste titel. We hebben eindelijk weer een echt duel tussen een jonge coureur als Max en een ervaren man als Lewis Hamilton. Vroeger was dit natuurlijk heel normaal. Vandaag de dag is het Red Bull tegen Mercedes, maar vroeger was het Williams tegen Ferrari of McLaren tegen Williams."

Berger zei dat er meer ruimte voor "wat meer lol" zou moeten komen in de Formule 1, naar aanleiding van de straffen die werden uitgedeeld en de waarschuwing die Max Verstappen kreeg voor zijn burn-out op start/finish.

Toch heeft hij veel vertrouwen in de besluiten en aansturing van F1-racedirecteur Michael Masi.

"Hij nam het stokje over van Charlie Whiting, maar ik hou van zijn (Masi) nuchtere aanpak, dat is echt ideaal voor die taak", zei Berger.

"De meeste straffen zijn voor mij begrijpelijk geweest. Er wordt in principe een goede balans gehandhaafd."

Berger was licht kritisch over de straf die vorig weekend aan Yuki Tsunoda werd gegeven, maar over de radio-uitbarstingen van de Japanse rookie maakt hij zich minder zorgen.

"Zolang Dr. Marko ziet dat een jonge coureur zo hard zijn best doet, knijpt hij een oogje toe, zelfs als er iets op de radio wordt gezegd", zei hij.

"Dat was in mijn tijd geen probleem omdat ze ons toch nauwelijks konden horen", lachte Berger, doelend op de geluiden van zijn auto's van destijds..

Het beste aan deze sport zijn de emoties. Het publiek moet voelen dat er mensen aan het stuur zitten die soms in paniek raken, dus ik ben blij dat we dat nu kunnen horen."

Wat betreft de netelige kwestie van 'track limits', zei Berger ook dat de kwestie in het verleden niet controversieel was, omdat bij het verlaten van het circuit een coureur in de muur of het grind achterbleef.

"De coureurs moeten gewoon op de baan blijven en dan komt alles wel goed", zei de Oostenrijker.