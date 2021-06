Sebastian Vettel op de korrel genomen door politici: 'Hypocriet figuur in brandstof slurpende F1 met een jetset-leven'

Toto Wolff breekt een lans voor Sebastian Vettel, nadat de Duitse viervoudig wereldkampioen Formule 1 zich op glad ijs begaf en de wereld van de politiek binnenstapte. Het is wellicht te vergelijken met het steken van een vinger in een wespennest.

Niet alleen Vettel's auto is groen

In het Duitse Der Spiegel onthulde Vettel dat hij een 'groene jongen' is met een groen hart. Zo juicht hij zonne-energie toe, gaat hij over op elektrisch rijden en ziet hij de voordelen van gefilterd kraanwater. De in een groene Aston Martin rijdende coureur vertelt het Duitse blad zelfs 'groen' te stemmen.

Verwijten vanuit de politiek

Vanuit de Duitse politiek werd direct gereageerd: zo zou Vettel nogal "hypocriet" zijn met zijn "praatjes" over groen terwijl hij een "jetset-leven leidt in de brandstof slurpende business" in de Formule 1.

Toto Wolff verdedigt Vettel

Toto Wolff neemt Vettel nu in bescherming. "Sebastian is iemand die niet alleen naar duurzaamheid kijkt, maar er ook naar leeft. Het is zijn aard dat hij deze houding heeft. Dat vind ik absoluut prima", zo citeert Bild Zeitung de teambaas van Mercedes, die ook invloed heeft bij Aston Martin. Dat team neemt ondermeer de motoren af bij Mercedes.

Verwijten zijn wel te begrijpen, meent Wolff

Wolff zegt in de Duitse krant verder de verwijten over hypocrisie wel te begrijpen, maar hij komt voor Vettel op. Vettel is een man die zegt wat hij vindt en zich verder niet veel zal aantrekken wat men er verder van denkt, verklaart Wolff in de Duitse media.

Wolff: "Hij vindt het belangrijk en daarom zegt hij het."

Adviezen van of voor jong talent?

Vettel coacht de jonge Mick Schumacher en geeft hem veel tips tijdens diens eerste Formule 1 seizoen bij Haas F1.

Als de jonge Schumacher wordt gevraagd wat zijn politieke voorkeuren zijn, antwoordt de zoon van Michael Schumacher:

"Ik wil gewoon over het racen praten."