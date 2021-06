Sergio Perez betreurt dat hij half rondje tekort komt om Bottas van podium te houden

0.527 seconde was het gaatje dat Sergio Perez nog wilde dichtrijden om Valtteri Bottas van het podium zou duwen. De race in Oostenrijk was echter net tekort naar de zin van Perez, die een zeker podium verloor nadat zijn pitstop 4,8 seconde duurde en hij zijn plek verloor aan Bottas.

Voor de camera bij Sky Sports F1 zegt de Mexicaan flink te balen dat er net te weinig tijd was voor hem vandaag.

Perez zegt: "Nog een halve ronde extra en ik had op het podium gestaan, maar zo gaat het soms. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan."

De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen begon de race op zachte banden en kreeg van tevoren de oppdracht van zijn team mee om Lando Norris aan te vallen en Lewis Hamilton onder druk te zetten. Dat lukte bijna, totdat zijn banden echt op waren en hij pas in de 29ste ronde overstapte op de harde banden. Na 28 ronden laat Red Bull Racing hun coureur nóg een stop maken, om de laatste 17 ronden op de medium-band te pogen Bottas weer voorbij te komen. Dat lukt dus nét niet.

Perez is niet gefrustreerd en blijft positief: "Wij staan er nu in ieder geval bij, nu moeten we alles samen laten komen. Het is een erg positief feit dat we hier nog een raceweekend racen voor de boeg hebben. Dit kan alleen maar goed uitpakken voor ons", merkt hij tenslotte op in de uitzending bij de Britse TV-zender.