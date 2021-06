Sebastian Vettel doet regendans in Oostenrijk: "Snelheid tekort in bochten én op rechte stuk"

Sebastian Vettel zou graag zien dat het dit weekend gaat regenen boven de Redregen Bull Ring in Spielberg. De Aston Martin komt snelheid tekort en regen zou uitkomst bieden, denkt Vettel.

Het racetempo baart de viervoudig wereldkampioen zorgen, al leek het team vrijdag sterk voor de dag te komen in Oostenrijk. Zowel Vettel als teamgenoot Lance Stroll zaten comfortabel in de top-tien in FP2 op de Red Bull Ring.

Volgens Vettel zit het met het tempo over één snelle ronde wel goed, maar volgens hem zijn er nog altijd verbeteringen nodig om sneller te worden over een hele raceafstand.

De viervoudig wereldkampioen heeft de laatste paar races meer snelheid laten zien bij zijn nieuwe team. Zo stond hij nog op het podium in Azerbeidzjan en eindigde hij in Frankrijk ook in de punten.

"Ik denk dat het in orde was", zei Vettel over zijn algemene training via Formula1.com. “Het tempo van één ronde zag er vandaag iets beter uit, maar ik denk dat we op de lange termijn nog wat werk moeten verzetten.

Vettel zei het al vaker: ballen heeft hij, maar geen van beiden is van kristal. Hij waagt zich dan ook niet aan voorspelliingen, "maar ik zou het niet erg vinden als het nat wordt."

Vettel geeft aan sowieso te balen dat het dit seizoen nog weinig regende tijdens races. "Er was wel wat regen in Imola, maar het zou leuk zijn om wat meer regen mee te maken."

Als hem in Oostenrijk wordt gevraagd waarom hij zorgen heeft over de snelheid van Aston Martin, zegt Vettel: “Ik denk dat wij niet zo snel waren als gehoopt, zowel op de rechte stukken als in de bochten."

De Duitser geeft aan met zijn team druk bezig te zijn om de gebreken de wereld uit te helpen, zodat hij minder vaak de regendans hoeft te doen.