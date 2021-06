TV-Gids: Veel Nederlanders in voorprogramma Formule 1

Dit weekend weer genoeg autosport te beleven. Hieronder de belangrijkste series op een rijtje.



Formule 1: Kan Mercedes terugslaan op Red Bull Ring?



Aankomend en volgend weekend wordt er gereden op de Red Bull Ring. Dit weekend is de Grand Prix van Stiermarken, vernoemd naar de provincie waarin het ciruit ligt. Een week later is de Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens een F1-seizoen kan maar eenmaal dezelfde naam gebruikt worden voor een Grand Prix. Dat er twee keer achter elkaar in Spielberg wordt gereden, komt door het annuleren van de Canadese GP en diens vervanger in Turkije.



Het snelle circuit in Spielberg is een 4.326 kilometer lang, kent lange rechte stukken en 10 bochten. Een rondje in een Formule 1-bolide doet iets langer dan een minuut. De race telt in totaal 71 rondes. Mercedes won in 2020 beide wedstrijden in Oostenrijk. In 2018 en 2019 behaalde Max Verstappen een thuiszege voor Red Bull. De triomf in 2019 was bijzonder omdat Honda voor het eerst zegevierde in het turbo-hybride-tijdperk.

Een week geleden was de zeer spannende Franse Grand Prix. Die werd gewonnen door Verstappen. De Nederlander haalde Lewis Hamilton een paar ronden voor het einde in en kon daardoor verder uitlopen in het kampioenschap. De Red Bull-coureur verdedigt een voorsprong van 12 punten.

Zaterdag 26 juni: De kwalificatie om 15.00 uur, uitzending start om 14.15 op Ziggo Sport Select

Zondag 27 juni: De Grand Prix van Stiermarken om 15.00 uur, uitzending start om 13.45



W Series: Beitske Visser in voorprogramma Formule 1



Dit weekend in Spielberg start het tweede seizoen van de W Series, de autosportklasse waarin talentvolle vrouwen aan meedoen. De serie is in het voorprogramma van de Formule 1 en telt acht rondes, waaronder een wedstrijd in Zandvoort begin september. Nederlands trots, Beitske Visser, is ook weer van de partij. In 2019, het allereerste seizoen van de W Series, werd de Friese tweede achter Jamie Chadwick. In 2020 werd de W Series geannuleerd vanwege het coronavirus.



De W Series rijdt met de Tatuus F3T-318, die de FIA gebruikt voor de Formule 3 en Formula Regional European Championship.



Zaterdag 26 juni: Race 1, 16.45 begint de uitzending op Ziggo Sport Select







Porsche Supercup Series: Kan Larry ten Voorde opnieuw zegevieren?



De Porsche Supercup Series is net als de W-series onderdeel van het voorprogramma van de Formule 1. Het seizoen begon een maand terug in Monaco, de eerste in totaal van acht rondes. Titelverdediger Larry ten Voorde pakte in het prinsdom de overwinning.

Naast Ten Voorde is er nog meer Nederlandse inbreng in de Porsche Supercup. Team GP Elite is een Hollands team en heeft een volledige Nederlandse line-up met Ten Voorde, Max van Splunteren en Jesse van Kuijk. GP Elite is een ander team uit de Lage Landen en heeft Lucas Groneveld en Daan van Kuijk (broer van Jesse van Kuijk) in dienst.



Stand na 1 ronde:

1. Larry ten Voorde - 25 punten

2. Jaxon Evans - 20 punten

3. Dorian Boccolacci - 17 punten



Zondag 27 juni: 12.05 begint de uitzending op Ziggo Sport Select







Maar er is meer!

Voor de NASCAR-liefhebbers is er zaterdag -en zondagavond de NASCAR Cup Series op de Pocono Raceway, ook wel de Tricky Triangle genoemd. De baan lijkt namelijk niet een ovaal circuit - zoals de meeste speedways - maar op een driehoek. Spektakel gegarandeerd.

Zaterdag 26 juni: Race 18, 21.00 uur begint de uitzending op Ziggo Sport Select

Zondag 27 juni: Race 19, 21.30 uur begint de uitzending op Ziggo Sport Select