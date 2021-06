Het verzet van Franz Tost: "FIA zou bandenwarmers vanaf 2022 volledig moeten verbieden"

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft de Formule 1 opgeroepen om de bandenwarmers uit de sport te schrappen en bestempelde ze als te duur en onhoudbaar. Als onderdeel van de nieuwe regelgeving voor 2022 zouden bandenwarmers, die worden gebruikt om de Pirelli-banden tot exacte temperaturen voor te verwarmen, volledig worden verboden.

Kosten

Tost is in beginsel nooit een grote fan geweest van de bandenwarmers en heeft zijn frustratie erover uitgesproken. "Drie of vier jaar geleden drong ik echt heel hard aan om van deze bandenwarmers af te komen. Vier weken geleden, of drie weken geleden, keurde ik een bestelling goed voor de nieuwe bandenwarmers van volgend jaar; €375.000. Ik vraag me af, waarvoor?"

“Allereerst hebben we ontzettend veel geld uitgegeven aan deze bandenwarmers. Ten tweede is het nu technisch erg ingewikkeld, het heeft een bekende wetenschap. Het is niet alleen om de banden te verwarmen, het is om de velgen te verwarmen, het is om het karkas te verwarmen en het is om het oppervlak op de juiste manier te verwarmen."

“Elk team, heeft vier of vijf engineers aan dit proces werken. Dan is er de duurzaamheid. We hebben veel energie nodig om dit proces met de bandenwarmers uit te voeren.”

Bandendruk Pirelli

De bandenwarmers zijn de afgelopen weken nader onder de loep genomen, gezien de manier waarop teams hun banden opwarmen voor ze het circuit opgaan. Sommige teams doen dat met een lagere druk dan Pirelli voorschrijft

De oplossing van Tost is volgens hem heel eenvoudig. "Het zou zo makkelijk zijn, geen bandenwarmers en de FIA ​​zou met een sensor moeten komen om de druk te meten. Dat is het. Ik vraag me alleen af ​​waarom we alles ingewikkelder maken. Pirelli moet ons gewoon banden leveren die onder deze omstandigheden werken."

“Vroeger had je in de F1 geen bandenwarmers. Dat is lang geleden, maar het is mogelijk. Andere raceklassen hebben ook geen bandenwarmers. Het is nogal ingewikkeld, en volgend jaar beginnen we met een compleet nieuwe band."