Formule 1-bazen hopen dat tribunes in Spielberg komend weekend 'volledig gevuld' zijn in Oostenrijk

De lokale autoriteiten van de regio rond de Red Bull Ring laten dit weekend slechts 15.000 toeschouwers goed tijdens de eerste race op die baan.

"Het uitgekiende concept bevat strikte maatregelen voor de bescherming van de gezondheid", zo verklaren de lokale overheden rond Spielberg.

Het publiek wordt verdeeld over vijf clusters van 3000 fans die via strikte toewijzing hun plaatsen mogen innemen, terwijl zij daarbij verplicht zijn een mondmasker te dragen en op de aangegeven plekken te parkeren.

F1-baas Stefano Domenicali zei het "geweldig" te vinden dat er nu 15.000 bezoekers ook werden toegestaan langs Circuit Paul Ricard om aanwezig te zijn bij de Grand Prix van Frankrijk afgelopen weekend.

Domenicali: "Nu hopen wij dat er al veel toeschouwers zijn voor de eerste race in Oostenrijk en een week later zien we tribunes die helemaal vol zijn", zo spreekt hij de hoop ut.

"Als wij voldoen aan alle veiligheidseisen die door elk land wordt gesteld, dan zien wij meer toeschouwers bij de volgende Grands Prix van de Formule 1.

"Dat is de perfecte aanvulling op zo'n spannend seizoen."

Toch suggereert een aantal media op basis van 'vooraanstaande bronnen in de paddock' dat de plannen om de rest van de races 23 races dit jaar 'gewoon' te kunnen rijden, veel te optimistisch zijn ingeschat.

"Wij hebben dit plan zo met de teams besproken", houdt Domenicali vol.

"23 races is nog altijd ons doel en wij zullen er alles aan doen om dat dan ook te realiseren. Als het seizoen zó interessant is, willen we geen enkele race missen", zegt de Italiaan die daarmee verwijst naar de enorme spanning op het huidige F1-kampioenschap waarbij Max Verstappen inmiddels twaalf WK- punten uitloopt op Lewis Hamilton in de Mercedes.