Jean Todt rekent Michael Schumacher tot de mensen van wie hij houdt

Het einde van de termijn van Jean Todt als FIA-president is in zicht, terwijl de Formule steeds meer ook kan terugkeren naar de F1 in een 'normale' wereld: dit weekend keert voor het eerst weer publiek terug op de tribunes.

Todt is 75 jaar oud en gaat het wat rustiger aan doen als hij eind dit jaar zijn functie neerlegt. Hij wil dan van een rustiger leven gaan genieten, vertelt Todt.

"Boven alles zal ik meer tijd kunnen besteden aan de mensen van wie ik hou", zegt Todt tegen Le Figaro.

Hij zegt dat een van die mensen Michael Schumacher is.

"Ik zie hem regelmatig, maar ik zal hem wat vaker kunnen bezoeken - om een ​​paar dagen met hem en zijn familie door te brengen", onthulde Todt in de Franse krant.

Voorlopig is de kleine Fransman echter nog steeds bezig met de wereld van de Formule 1, waar het tijdperk van de 'spookraces' zonder publiek steeds meer tot het verleden behoort.

"Het is een stap vooruit", zei de Fransman, verwijzend naar de race van dit weekend op Paul Ricard waarin 15.000 mensen per dag worden toegelaten.

"Na de moeilijke maanden die we hebben doorgemaakt, is dat prettig", zegt Todt tegen BFM Business. "We zijn ambitieuzer dan dat, maar elke dag gaat het de goede kant op.

"De reden dat de race van dit weekend met een week werd vervroegd, is omdat er de komende twee weken twee Grands Prix van Oostenrijk zullen zijn waar we meer dan 15.000 toeschouwers per dag zouden moeten hebben", voegde Todt eraan toe.

Sommige geplande races na de zomerstop zijn echter nog behoorlijk twijfelachtig.

Japan en Australië staan nog 'met potlood' op de kalender, maar kans bestaat dat die races alsnog niet door kunnen gaan later dit jaar. Ook Brazilië kan nog worden geschrapt, toch meldden Braziliaanse media dat er gewoon kaarten kunnen worden gekocht voor die race.