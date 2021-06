Ferrari coureurs staan weer met beide benen op de grond in Frankrijk: P5 en P7

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn tevreden met hun kwalificatie in de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard.

Van tevoren temperden zij al de verwachtingen. Tijdens de laatste races wist Charles Leclerc tot twee keer toe snelste tijd te noteren. In Frankrijk zou dat anders zijn, zo waarschuwde Ferrari vooraf.

Tijdens de kwalificatie trainden Carlos Sainz en Charles Leclerc respectievelijk de vijfde en zevende snelste tijd.

Sainz: "Het verraste ons een beetje dat we zo goed waren in Bakoe. We dachten dat we veel tijd zouden verliezen op het rechte stuk, maar we konden vechten voor poleposition. Na die twee weekenden zonder een goede ronde van mij, om dan hier wel een prima rondje te rijden, voelt heel goed."

Sainz voelt zich steeds meer op zijn gemak in de rode SF21, dat blijkt uit zijn daden, maar ook uit zijn woorden.

"Het wordt ook steeds beter. Het ging al goed tijdens de afgelopen weekenden in Monaco en Baku en ook hier voel ik mij erg sterk. Dit was voor mij de eerste kwalificatie zonder schoonheidsfoutjes en daardoor voelde het alsof ik mijn ware potentie kon laten zien en dat van de auto. Na twee frustrerende kwalificaties voelt dit goed, want na al die tijd gaat het wel aan je knagen", zo vertelt hij voor de lens by Sky Sports F1.

Leclerc begint met een pluim voor teamgenoot Carlos. Hij zegt: "Carlos heeft het beter gedaan dan ik, dus felicitaties naar hem. Ik denk dat alsnog een goede dag is voor het team. Het is iets minder vergeleken met de vorige twee races waar we op poleposition stonden, maar dit is iets meer in lijn met wat wij hadden verwacht. Ons doel is om plekken goed te maken tijdens de race."

Leclerc worstelde hier en daar, maar wist de Italianen toch tevreden te stellen met een zevende startplek voor de race op Paul Ricard.

Leclerc: "Het is zeker uitdagend geweest tot nu toe. De banden hadden zoveel grip en dan ga je denken dat je ineens gaat onder- of oversturen. Dan wil je de controle zien te houden en dat is gewoonweg heel zwaar. Je pusht teveel en dan ga je over de limiet, maar ik voel mij comfortabel. Ik voel mij absoluut thuis in deze auto."

Sainz vertelt dat er in Maranello ondertussen hard wordt gewerkt om de bolide voor volgend seizoen te bouwen. Sainz: "We willen volgend jaar die volgende stap maken. Dit jaar hebben we vooruitgang weten te boeken door de auto steeds beter te begrijpen en door steeds hele kleine dingen aan te passen. Jammer genoeg zijn we hier weer terug bij af en staan wij weer waar wij eerst stonden. Dat is zo'n zes of zeven tienden weg van de top. Het is alsnog een goede stap vooruit vergeleken met vorig jaar."