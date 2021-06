Ondanks klachten F1-teams over 'tracklimit-kerbstones' geen aanpassingen in Frankrijk

Ondanks de diverse klachten van teams over de opvallend hoge 'tracklimit-kerbstones' of die aan de buitenkant van bijvoorbeeld de tweede bocht liggen, heeft Michael Masi de baan niet laten aanpassen.

Vrijdag klaagden meerdere teams over de nieuwe uitsteeksels die net buiten de bocht liggen op de plaats waar de coureurs niet dienen te rijden. Na de discussies over het niet goed toepassen van straffen wat betreft de 'track-limits' is dit een andere manier om te voorkomen dat coureurs zelf de baan maar wat breder maken door wijd te gaan.

Een foutje wordt hard afgestraft in dit geval: de gele 'broodjes' steken zo ver uit dat al meerdere teams er schade opliepen. Zo verloor Mas Verstappen een stuk carbonviber van zijn voorvleulgel tijdens de vrijdag.

Ook Valtteri Bottas raasde op volle snelheid over de uitsteeksels, waarna Mercedes direct beklag deed bij Masi, en zeurde dat dit wel eens meer dan 100.000 Britse ponden aan schade kon zijn.

Zaterdag blijkt dat de klagende teams hun zin niet hebben gehad, de verhogingen liggen er nog alitjd, en dus zullen coureurs netjes binnen de lijntjes moeten kleuren. Zo niet, dan kan het pijn doen in het licht van de afgesproken budgetlimiet: elke cent aan schade kan niet meer worden geinvesteerd in het sneller maken van de auto.